ËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Þ¤Ç¤¬ÂÎÀ©ÈãÈ½¡Ä¶âÀµ²¸¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¼õ¤±¤Æ·Ù²ü¶¯²½¤«
¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿ÂÎÀ©¥Ç¥â¤¬À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¿·Ç¯¤Î¡ÖÃéÀ¿¤ÎÀÀ¤¤¡×½¸²ñ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¼ã¼ÔÁØ¤Ø¤ÎÅýÀ©¤ò°ìÃÊ¤È¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÀ©¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÌ¤Á³¤ËÉõ¤¸¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤òÆ°°÷¤·¤¿´Æ»ë¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬Ê¿°ÂÆîÆ»Á´°è¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ê¿°ÂÆîÆ»¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¾ðÊó¶Ú¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ»¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ°Ñ员²ñ¤Ï¿·Ç¯¤ÎÃéÀ¿¤ÎÀÀ¤¤½¸²ñ¸å¡¢Æ»Æâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÄÇ¯¡¦³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»ñËÜ¼çµÁÊ¸²½¤ÎÉ÷Ä¬¤ò°ìÀÚµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¡Ê¼Ò²ñ¼çµÁ°¦¹ñÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¡ËÁÈ¿¥¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£»×ÁÛÆ®Áè¤ÈÅýÀ©¤ò°ìÁØ¶¯¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¿¾ë»Ô¤ÎÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´ÚÎ®¡×¤ä»ñËÜ¼çµÁÊ¸²½¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ·â¤»¤è¤È¤ÎÆ»ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤òÅÁÃ£¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤ä½éµé¡¦¹âµéÃæ³Ø¹»¡ÊÃæ³Ø¡¦¹â¹»¡ËÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢ÅßµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸³èÁíÏÂ¡Ê¼«¸ÊÈãÈ½¤òÈ¼¤¦À¸³èÅÀ¸¡¡Ë¤ä»×ÁÛ¸¡±Ü¤ò´Ë¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤Ï³ØÀ¸¤ÎÆü¾ïÀ¸³èÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅýÀ©¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
½ÅÅÀÅª¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡´Ú¹ñ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°¡¢¢´Ú¹ñ¼°¤ÎÉþÁõ¤äÈ±·¿¡¢£´Ú¹ñ¤Î²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍÙ¤ê¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ò½¸ÃæÅª¤Ë´Æ»ë¡¦Å¦È¯¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÆ»ÅÞ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬¿ô¿Í¤Ç½¸¤Þ¤ê¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÅÞ¤ä¹ñ²È¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤Ë¶¯¤¤·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÈëÌ©¤Î´Æ»ëÂÐ¾Ý¼Ô¤òÀø¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤Ù¤ÆÏ¿²»¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÀÄÇ¯Æ±ÌÁ¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ¤Î¶ÐÏ«ÃÄÂÎÉôÌç¤ÈËè½µÄêÎã²ñµÄ¤ò³«¤¡¢´ØÏ¢Æ°¸þ¤òÃà°ìÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥É¥«¥ó¤ÈË½¤ì¤í¡×ËÌÄ«Á¯¤ÇÁûÍð¡¢»à½ý¼Ô¿ô½½¿Í¡Ë
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢ÀÄÇ¯¤äÂç³ØÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹Ô°Ù¼Ô¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤ä³ØÀ¸¤¬ÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï·ÐºÑ¶ì¤ä¼Ò²ñÅªÍÞ°µ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¼ã¼ÔÁØ¤¬³¹Æ¬¥Ç¥â¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¼£°ÂÅö¶É¤Ë¤è¤ë¶¯¹Å¤ÊÃÆ°µ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹³µÄ¤Î²Ð¼ï¤Ï¾Ã¤¨¤º¡¢ÂÎÀ©Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÉÔËþ¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÉÔ°ÂÄêÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯»ØÆ³Éô¤â¡¢³°Éô¾ðÊó¤ÎÎ®Æþ¤ä»Ô¾ì²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ã¼ÔÁØ¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤¬À¯¼£Åª¹³µÄ¤ËÅ¾²½¤¹¤ë»öÂÖ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Åö¶É¤ÏÀÄÇ¯¤ä³ØÀ¸¤¬»Ô¾ì¤Ç¾¦Çä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¡Ö»×ÁÛÅª¤Ë¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¿Æ¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¾¦¤¤¤ò¼êÅÁ¤¦¼ã¼Ô¤ä³ØÀ¸¤âÌäÂê»ë¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Æ¤ä½êÂ°ÁÈ¿¥¡Ê¿¦¾ì¡¦³Ø¹»¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤âÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤È·Ù¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤¤²ÈÄí¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ëÃæ¡¢µÙ²ËÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Î²¿¤¬°¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯°µÅª¤ÊÃÆ°µ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ»×ÁÛ¤ÏÏÄ¤à¤À¤±¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£