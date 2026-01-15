¥é¥àー¥ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬Á´¹ñ½ä²ó♡Åß¸ÂÄê¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥¹¥¤ー¥Ä
¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¤ò·Ç¤²¤ëÅßµ¨¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ú¥é¥àー¥ó¡Û¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âÁ´¹ñ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¡£¾ïÀßÅ¹¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥é¥àー¥ó¤ÎÀ¤³¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¿´¤È¤¤á¤¯°ïÉÊ¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹♡
Åß¤À¤±Ì£¤ï¤¨¤ë¥é¥àー¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ
¥é¥àー¥ó¤Ï¡¢¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤À¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈË§½æ¤Ê¥é¥à¥ìー¥º¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Åßµ¨¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤È´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¥é¥à¼ò¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¥é¥à¥ìー¥º¥ó¤Î¹á¤ê¤È²ÌÆù´¶¡¢¾å¼Á¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¥é¥à¥ìー¥º¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー½Õ¸ÂÄê¥®¥Õ¥ÈÅÐ¾ì♡¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤ÈºùËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä
ÂåÉ½ºî¤È¹á¤ê¹â¤¤¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥ìー¥Ðー
ÂåÉ½ºî¡Ø¥é¥àー¥ó¡¦¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¥¦¥£ー¥ó¤ÎÌÃ²Û¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ¢¨¤ò¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿°ïÉÊ¡£
¥Ù¥ë¥®ー»º¥¯ー¥Ù¥ë¥Á¥åー¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¡¢¥é¥à¥ìー¥º¥ó¤Î±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¶âÇó¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿±ð¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â°õ¾ÝÅª¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¡¢¤ª¼ò¤Ë¼å¤¤Êý¡¢Ç¥¿±¡¦¼øÆý´ü¤ÎÊý¡¢±¿Å¾»þ¤Ê¤É¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬1.0%
¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ø¥é¥àー¥ó¡¦¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤&¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Ï¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤àÂç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¡¢¤ª¼ò¤Ë¼å¤¤Êý¡¢Ç¥¿±¡¦¼øÆý´ü¤ÎÊý¡¢±¿Å¾»þ¤Ê¤É¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬0.3%
¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥é¥àー¥ó¡¦¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ 4¸ÄÆþ
¥é¥àー¥ó¡¦¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ ¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤&¥ª¥ì¥ó¥¸ 4¸ÄÆþ
¾¦ÉÊ¤Ï¸Ä¿ô°ã¤¤¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¡Ø¥é¥àー¥ó¡¦¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ2¸ÄÆþ¡Ù885±ß¡¢¡Ø¥é¥àー¥ó¡¦¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ4¸ÄÆþ¡Ù1,695±ß¡¢¡Ø¥é¥àー¥ó¡¦¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ8¸ÄÆþ¡Ù3,391±ß¡¢¡Ø¥é¥àー¥ó¡¦¥¶¥Ã¥Ï¥È¥ë¥Æ¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤&¥ª¥ì¥ó¥¸4¸ÄÆþ¡Ù1,695±ß(ÀÇ¹þ)¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓ¤äÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈÎÇä²Á³Ê¡¢¼è°·¾¦ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¤Ê¥é¥àー¥óÂÎ¸³
¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹¡¢髙Åç²°µþÅÔÅ¹¡¢髙Åç²°ÀôËÌÅ¹¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥àー¥ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Åß¤À¤±¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¢ö
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë´ÅÈþ¤Ê»þ´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡