ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¡¼ã¼ê»þÂå¤Î¡ÈÈá·à¡É¡¡µëÎÁ¤â¤é¤Ã¤¿ÅöÆü¤ËÊ¶¼º¤·¤Æ¼«Å¾¼ÖÄÌ¤¤¤Ë¡¡¶â³Û¤â¹ðÇò
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ê¸å8¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê»þÂå¤Î¡ÈÈá·à¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤É¤¦À¸³è¤¹¤ë¤Î¤«¸¡¾Ú¡ªµëÎÁÆü¤Þ¤Ç3Æü¤Ê¤Î¤Ë»Ä¤ê1000±ß¡×´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ACEes¤Îº´Æ£Î¶²æ¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡£VTR¤Ç¤ÏÀ¸³èÈñ¤¬»Ä¤ê1000±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°¤Ï¼«Å¾¼Ö¤À¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÄ©Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÎËÍ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¼«Å¾¼ÖÄÌ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªµëÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ä¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¡Ö¤É¤Ã¤«¤ËÃÖ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È?¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤Ä¤Ä¡Ö8Ëü±ß¡×¤È¶â³Û¤ò¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡È¤Ê¤¤!¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µëÎÁ¤ò¤Ê¤¯¤·¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Î1¥«·î¤Ï¡ÄTBS¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀÖºä¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£