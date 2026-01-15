¥·¥ó¥×¥ë¤ò¶Ë¤á¤¿ÄêÈÖ¡ª°ìÃå¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¡Ú¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ¡ª
¥·¥ó¥×¥ë¤ò¶Ë¤á¤¿ÄêÈÖ¡ª±«¤ÎÆü¤â°Â¿´¤ÎÙû¿å»ÅÍÍ¡ª¡Ú¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ¡ª
¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉÔµà¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿°ìÃå¤Ç¤¢¤ë¡£º¸¶»¤Ë»É½«¥í¥´¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÁª¤Ð¤ºÉý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¿þ¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Îäµ¤¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼«ºß¤ËÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
2024Ç¯½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢»þÎ®¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ø¤È¥µ¥¤¥º´¶¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ª¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É½ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¥ª¥Ã¥¯¥¹À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£±«¤äÌ¸¤Ê¤É¤Î°Å·¸õ¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¸ü¤ß¤È¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô´¶¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥É¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢¶ß¤ò³«¤±¤ÆÃåÍÑ¤·¤¿ºÝ¤â¶ß¤Î·Á¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë·×»»¤·¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È³Î¤«¤Êµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢³¹Êâ¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°àú¤Ë»Å¾å¤²¤è¤¦¡£
