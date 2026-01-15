¥×¥í¤ÎÌ£¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¡ª³ä¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ð¡¼¡õ¥Þ¥°Ä¾¥É¥ê¥Ã¥×ÂÐ±þ¡ª¡Ú¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ¡Û¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ¡ª
¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç¶Ë¾å¤Î¥³¥¯¡ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÄ¾ÀÜ¥É¥ê¥Ã¥×²ÄÇ½¡ª¡Ú¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ¡Û¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ¡ª
¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÁàºî¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥É¥ê¥Ã¥×¼°¥â¥Ç¥ë¡ÖADC-N060K¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÂÎ¤ÏÉýÌó15.4¥»¥ó¥Á¤Î½ÄÃÖ¤¥¹¥ê¥àÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Á°ÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥±¡¼¥¹¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤ê³°¤·¤Æ´ÝÀö¤¤¤¬²ÄÇ½¡£»ÈÍÑ¸å¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬Èó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥ê¥Ã¥×¡×Êý¼°¤Ç»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¤È¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¥·¥ã¥ï¡¼¾õ¤Î¤ªÅò¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´Á´ÂÎ¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾ø¤é¤·¤Ê¤¬¤éÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÉÕÂ°¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏÍî¤È¤·¤Æ¤â³ä¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇÂç6ÇÕÊ¬¤ò°ìÅÙ¤ËÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÀìÍÑ¤Î¥«¥Ã¥×¥È¥ì¥¤¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ØÄ¾ÀÜ¥É¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µÙÆü¤Ë¤â¡£¼ê·Ú¤ÊÁàºî¤Ç¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¤È¹á¤ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤Î°ìÂæ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤êË¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
