¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Í«Ýµ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Î§¿À·Ð¤ÎÌ¾°å¡¦½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¤Î¾®ÎÓ¹°¹¬¶µ¼ø¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ËÂÎÄ´¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾®ÎÓ¶µ¼ø¤ÎÃø½ñ¡ØËèÆü¤ÎÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëËÜ ¡Ý ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡50¡Ù¤«¤é°ìÉô°úÍÑ¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¡Ò¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ç¤¤ë¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë·ò¹¯Ë¡¡Ó¤òÅöÏ¢ºÜ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö·ì±Õ¤Ê¤¯¤·¤ÆÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤·¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡ÛºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¡ÖÌÈ±ÖºÙË¦¡×¤Î¼ïÎà
¼«Î§¿À·Ð¤ÈÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à
ÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢°å³ØÅª¤ËÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡ÖÌÈ±Ö·Ï¡×¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡Ö·ì´É·Ï¡×¤Ç¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤Ï¤³¤ÎÎ¾Êý¤Ë¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¡ÖÌÈ±Ö¡×¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï·ì±ÕÃæ¤Î¡ÖÇò·ìµå¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇò·ìµå¤Ë¤Ï¡¢¡ÖðùÎ³µå¡×¤È¡Ö¥ê¥ó¥Ñµå¡×¤È¡ÖÃ±µå¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈðùÎ³µå¤¬Áý¤¨¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¥ê¥ó¥Ñµå¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤¤È¡¢Çò·ìµå¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò·ìµå¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë
¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤ë¤È¡¢Çò·ìµå¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÊø¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸ò´¶¿À·Ð¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆðùÎ³µå¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ïºß¶Ý¤Þ¤Ç»¦¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éû¸ò´¶¿À·Ð¤â¡¢²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥Ñµå¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡¢È¿±þ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØËèÆü¤ÎÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤ëËÜ ¡Ý ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡50¡Ù¡ÊÃø¡§¾®ÎÓ¹°¹¬¡¿¶½ÍÛ´Û¡Ë
¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ÆÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀµ¾ï¤Ë¤Ï¤¿¤é¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
