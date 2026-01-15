¡Ö¤â¤¦£±²óÌë¶Ð¤ËÆþ¤ì¤Ð²È·×¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥·¥Õ¥ÈÉ½¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¹þ¤à¼ã¼ê¡£·ëº§¤ä½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡Ö²È·×¤ò»Ù¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²ð¸î¿¦¤òÎ¥¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Ä
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬ÎáÏÂ7Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖÅý·×¤«¤é¤ß¤¿²æ¤¬¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÁí¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë65ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤¬34.8¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ö¹âÎð¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ð¸î¶È³¦¤ÏÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤¿»º¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEEFUL¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¿¹»³Êæµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿¹»³¤µ¤ó¤ÏÅìµþÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼Òemome¡Ê¸½¡§³ô¼°²ñ¼ÒEEFUL¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï²ð¸î»ö¶È½ê¸þ¤±¤ÎSaaS¡¦ºßÂð²ð¸î»ö¶È½ê¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿¹»³¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë²ð¸î¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û²ð¸î¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤À¡£¿¹»³Êæµ®¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë²ð¸î¡Ù
* * * * * * *
µëÍ¿¿å½à¤ÎÄã¤µ¨¡¨¡¡Ö´¶¼Õ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¸½¾ì
²ð¸î¿¦°÷¤Î·î¼ý¤Ï¡¢½è¶ø²þÁ±²Ã»»¤¬³È½¼¤µ¤ì¤¿º£¤Ç¤âÁ´»º¶ÈÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¼è¤ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÊª²Á¤ä²ÈÄÂ¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢À¸³èÈñ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ä¶È¤äÌë¶Ð¤òÁý¤ä¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤â¤¦£±²óÌë¶Ð¤ËÆþ¤ì¤ÐÍè·î¤Î²È·×¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥·¥Õ¥ÈÉ½¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¹þ¤à¼ã¼ê¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
µëÍ¿¤ÈÀ¸³èÈñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Þ¤º·ò¹¯´ÉÍý¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÈèÏ«²óÉü¤Î¤¿¤á¤ËËÜÍè¤Ê¤é±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ°¤Ã¤¿¿©»ö¤¬É¬Í×¤Ç¤â¡¢ºâÉÛ»ö¾ð¤¬µö¤µ¤º¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©Åù¤Ç¤·¤Î¤°¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤È¹øÄË¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÌë¶Ð¤ËÆþ¤ê¡¢ÍâÆü¤ÎÌÀ¤±¤Ç²ÈÄÂ¤òÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯¤Ø¸þ¤«¤¦¡½¡½¤½¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤¬ËýÀ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ß¥¹¤ä»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÀß·×¤¬ÉÁ¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£·ëº§¤ä½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡Ö²È·×¤ò»Ù¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²ð¸î¿¦¤òÎ¥¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
ÀìÌçÀ¤òËá¤³¤¦¤È»ñ³Ê¼èÆÀ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¡¢³ØÈñ¤ä¼õ¸³ÎÁ¤òÇ±½Ð¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¸¦½¤»²²Ã¤Î¤¿¤á¤Î¸òÄÌÈñ¤äÍµÙ¼èÆÀ¤Ëí´í°¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¿¦°÷¤¬Áý¤¨¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤ÎÉéÃ´³Êº¹¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ÄÂ¶â¤¬Äã¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ËÍê¤ì¤Ð¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Êç¤ê¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ä¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾Ð¤¤¤µ¤¨¶õ¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥à¡¼¥É¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¥±¥¢¤Î¼Á¤òÍî¤È¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ï¤º¤ÎµÙ·Æ¼¼¤Ç¡¢Êª²Á¤ä¸÷Ç®Èñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬¶òÃÔ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê½Û´Ä¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÁ°Àþ¤Ç²ð¸î¤òÃ´¤¦¿Í¤¿¤Á¡¢¡ÖÀ¸³è¤âÌ¤Íè¤â¤³¤³¤ÇÃÛ¤±¤ë¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÀ©ÅÙ¤ò²þÀµ¤·¤Æ¤â¸½¾ì¤Î»ýÂ³À¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
µëÍ¿¤Î¿ô»ú¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢¿¦°÷¤ÎÊë¤é¤·¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤É¤¦È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¤½¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢²ð¸î¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÄìÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¨¡¨¡¡ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡Éµ¤»ý¤Á¤¬¶õÅ¾¤¹¤ë¸½¾ì
²ð¸î¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿¦°÷¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤¬¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡ÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢À¸³èÁêÃÌ°÷¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò¿¦¤ä»ñ³Ê¤Î³¬ÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¡ÈÅØÎÏ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Êó½·¤äºÛÎÌ¡É¤È·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¥â¥ä¥â¥ä¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥Õ¥ÈºîÀ®¤ä²ÈÂ²ÂÐ±þ¡¢»ö¸ÎÊó¹ð¤Î°ì¼¡¤Þ¤È¤á¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍý¶ÈÌ³¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¼êÅö¤Ï·î£µ£°£°£°¡Á£±Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢Ìë¶Ð²ó¿ô¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤ëÀÕÇ¤¤ÏÇÜ¤Ê¤Î¤ËµëÎÁ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤¬¡ÈÊó¤ï¤ì¤ëÁªÂò¡É¤È¤·¤Æ±Ç¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¼ê¿¦°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾º³ÊÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¸½¾ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤êÃÇ¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎËÜ²»¤Ï¡Ö´ÉÍý½ñÎà¤Ð¤«¤êÁý¤¨¤ë¤Ê¤éº£¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊËÉ±Ò¤Ç¤¹¡£
¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³ÈñÍÑ¤ä¼ÂÌ³¸¦½¤¤Î»²²ÃÈñ¡¢¸òÄÌÈñ¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ç³Ê¤·¤Æ¤â·îµë¥¢¥Ã¥×¤Ï£±¡Á£²Ëü±ßÄøÅÙ¡£¤·¤«¤âÃ´Åö·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÄ¢É¼¤È²ÈÂ²ÂÐ±þ¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¼°¤ËËÄ¤é¤ß¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ñ³Ê¤Î¹¹¿·¤Ë¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¥¢¥Þ¥Í»î¸³¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¤¬Ç¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¥³¥¹¥Ñ¤Î°¤µ¡É¤Ø¤ÎÄü¤á¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤Î²£Å¸³«¤¬ÉÁ¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿¦°÷¤¬ÀìÌçÀ¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢É¾²Á¹àÌÜ¤Ï¡Ö²ð½õµ»½Ñ¡×¤È¡Ö½ñÎà¤ÎÀµ³Î¤µ¡×¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¥ì¥¯¤Î´ë²èÎÏ¤¬¾ºµë¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤¬Ëä¤â¤ì¡¢¡Ö²¿¤òËá¤±¤ÐÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¡¢Î¥¿¦¤äÂ¾¶È¼ï¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÇ³«ºö¤Ï¡Ä¡Ä
ÂÇ³«ºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÌò¿¦¤´¤È¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤È¼êÅö¡×¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ÈÊó½·¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢Ìë¶Ð¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¼êÅö¤ò£²Ëü±ß°Ê¾å¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÌç¥¹¥¥ë¤ò¿¤Ð¤·¤¿¿¦°÷¤ò²£Êý¸þ¤Ç¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¡¢Óë²¼¥±¥¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢£É£Ã£Ô¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿¦Ç½Ç§ÄêÀ©ÅÙ¡É¤òÀß¤±¡¢Åùµé¤´¤È¤Ë¼êÅö¤ò»Ùµë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¼ýÆþ¤â¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÆ°µ¡¤Å¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼Â¼ÁÅª¤Ê»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤ÈñÍÑ¤ÎÎ©¤ÆÂØ¤¨À©ÅÙ¡¢¶ÐÌ³°·¤¤¤Ç¤Î¸¦½¤»²²Ã¡¢¹ç³Ê¸å¤Î¾ºµëÊÝ¾Ú¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ã¼ê¤ÏÃæÄ¹´ü¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿ÍÃ±°Ì¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò·ÀÌó¤·¡¢¶ÐÌ³¸å¤Ë»ÜÀßÆâ¤ÇÌµÎÁ¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë»öÎã¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¤Î¥³¥¹¥È¤ò¡È»þ´Ö¡É¤È¡È¤ª¶â¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ò¼Â¸úÅª¤Ë¤¹¤ë¸°¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀÅ¤«¤Ëºï¤ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢³¬ÃÊ¤Î·Á¤ÈÊó½·¤ÎÏ¢Æ°¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿¦°÷¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë¡×¤È³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤¬ÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ¿¿¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë»º¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤ÉÊó¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖÆÀ°Õ¤ò¿¼¤á¤ë¤Û¤ÉÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀß·×¿Þ¤ò¸½¾ì¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎËáÌ×
²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎËàÌ×¡×¤¬Î¥¿¦ÍýÍ³¤Î¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛÃÖ´ð½à¤®¤ê¤®¤ê¤Ç²ó¤¹ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢·ç°÷¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤ËÃ¯¤«¤¬µÙÆü¤äµÙ·Æ¤òºï¤Ã¤Æ·ê¤òËä¤á¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸´é¤Ö¤ì¤ÇÄ¹»þ´ÖÆ¯¤Â³¤±¤ë¤È¡¢ÈèÏ«¤¬¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤Ë¤Ë¤¸¤ß¡¢º³ºÙ¤Ê»ØÅ¦¤¬ÈãÈ½¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìë¶ÐÌÀ¤±¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ë¿·¿Í¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÊÖÅú¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¿·¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸í²ò¤ÎÏ¢º¿¤¬¡¢¿¦°÷Æ±»Î¤Î¿´ÍýÅªµ÷Î¥¤òÀÅ¤«¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£
´¶¾ðÏ«Æ¯¤Ç¤¢¤ë²ð¸î¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³ä¤¯¤Ö¤ó¡¢Æ±Î½¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¼ÔÂÐ±þ¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤®¤Î»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÉÔÂ¤·¡Ö·ë¶É¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¡¤·¤Ä¤±¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬»¨ÍÑ·¸¤Ë²ó¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿ÉÔËþ¤ÏµÙ·Æ¼¼¤Î±¢¸ý¤ä£Ó£Î£Ó¾å¤Î¶òÃÔ¤È¤·¤ÆÊ®½Ð¤·¤Þ¤¹¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç¤â¡¢¸ß¤¤¤ËËÜ²»¤ò±£¤·¹ç¤¦¶õµ¤¤¬¿¦¾ì¤ò½Å¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
À¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤âËàÌ×¤ò½õÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
20Âå¤Î¿¦°÷¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÆþÎÏ¤Ë´·¤ì¡¢ºî¶È¤òÁÇÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢50Âå¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÏÂÐÌÌ¥±¥¢¤ò½Å»ë¤·¡Ö²èÌÌ¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¼ã¼ê¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¼ê½ç¤ò¡ÖÈó¸úÎ¨¡×¤È¸«¤Ê¤·¡¢¶µ¤¨¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÁ°¤ËÊÉ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²ÁÃÍ´Ñ¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤òÂÐÏÃ¤ÇËä¤á¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¤Âå¤´¤È¤Î¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¨Æ¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´¶¾ð¤òÎ¯¤á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¿¦¶ÈÆÃÀ¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î»à¤ä²ÈÂ²¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡ÖÀìÌç¿¦¤À¤«¤éÊ¿µ¤¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤ËÆÍÁ³¤ÎÂà¿¦¤äÄ¹´üµÙ¿¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸½¤ì¤Þ¤¹¡£»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¼¤á¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢¹¹¤Ê¤ë¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°½Û´Ä¤Ï¡¢Ã¯¤«°ì¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤ÏÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËàÌ×¤¬Â³¤¯¤È¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¿¦¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¾Ê¤«¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÌäÂê»ØÅ¦¤À¤±¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤¿¿¦°÷¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò²¼¤²¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯ÅÙËö¤ä¾ÞÍ¿»Ùµë¸å¤ËÊ£¿ôÌ¾¤¬°ìµ¤¤Ë¼¤á¤ë¡ÈÂà¿¦¥é¥Ã¥·¥å¡É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉé²Ù¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¸½¾ì¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¤³¤¦¤·¤¿ËàÌ×¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¾Çò¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¥±¥¢²ñµÄ¤Ë´¶¼Õ¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢±¢¸ý¤è¤êÀè¤Ë¾Î»¿¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¶ÐÌÀ¤±¸å¤ËÉ¬¤º£±£µÊ¬¤Î¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥óÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢´¶¾ð¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤ÎÎ¥¿¦¤¬·ã¸º¤·¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ICT³èÍÑ¤Çºï¤Ã¤¿½ä»ë¤äµÏ¿¤Î¿ôÊ¬¤ò¡ÖÂÐÏÃ¤ÎÅê»ñ¡×¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎËàÌ×¤òËÉ¤°ºÇ¤â¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âËàÌ×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î²ðÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¾·¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¥ì¥Ó¥å¡¼¸¦½¤¤ä¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÀìÌç¿¦¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤ò°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢ÂÐÏÃ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÌäÂê¤ÎÈÈ¿ÍÁÜ¤·¡×¤òÈò¤±¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤éÃ¯¤¬º¤¤ë¤«¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤ò¡È¿Í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥×¥í¥»¥¹¡É¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤Î²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤¤¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎËàÌ×¤Ï¡¢½ñÎà¤Î¥ß¥¹¤äÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤È°ã¤¤¡¢¿ô»ú¤Ë¸½¤ì¤Ë¤¯¤¤¤æ¤¨¤Ë¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î¥¿¦¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Äã²¼¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÉ¬¤º¿´ÍýÅªÍ×°ø¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¸½¾ì¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿¦°÷Æ±»Î¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¹ç¤¤¡¢´¶¾ð¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆü¾ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¾Ð´é¤È´¶¼Õ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë²ð¸î¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£