µð¿Í¡¢¸Å¾ëÌÐ¹¬»á¤ò¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤ËÇÉ¸¯
¡¡µð¿Í¤Ï14Æü¡¢¡ÖNPBµåÃÄ¤«¤é»²²ÃµåÃÄ¤Ø¤Î¥³¡¼¥ÁÇÉ¸¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¸½»ö¶ÈËÜÉô Ìîµå¿¶¶½Éô¤Î¸Å¾ëÌÐ¹¬»á¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇÉ¸¯´ü´Ö¤Ï26Ç¯1·î19Æü¤«¤é26Ç¯10·î31Æü¤Î´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤Ç¤ÎÌò¿¦¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á·óÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡£¸Å¾ë»á¤Ï¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀÅ²¬¤Î¥Ï¥ä¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢¤Þ¤¿Áª¼êÃ£¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£