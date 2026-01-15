DeNA¡¦ÁêÀî´ÆÆÄ¡¢¼é¸î¿ÀÁè¤¤¤Ë¡Ö¿·³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Áè¤Ã¤Æ¡×¡¢¡Ö¹¯¹¸¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡12Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿DeNA¡¦ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ïºòµ¨¡¢Æþ¹¾ÂçÀ¸¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î22¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢°ËÀªÂçÌ´¤¬13¥»¡¼¥Ö¡¢¥¦¥£¥Ã¥¯¤¬5¥»¡¼¥Ö¡¢»³粼¹¯¹¸¤ÈÃæÀî¸×Âç¤¬1¥»¡¼¥Ö¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÍÞ¤¨¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤ÏÍÞ¤¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¿·³°¹ñ¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Áè¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¤Ë»Ä¤ê18¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³粼¹¯¹¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹¯¹¸¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¤·¤µ¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË»á¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤éÊÕ¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÁêÀî´ÆÆÄ¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù