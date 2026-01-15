TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ä¥½¥Þ¥ê¥¢¤Ê¤É75¤«¹ñ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¼êÂ³¤­¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï14Æü¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¿å½à¤ÎÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ÜÌ±¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£75¤«¹ñ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¼êÂ³¤­¤òÄä»ß¤¹¤ë¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤ä¥½¥Þ¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥¿¥¤¤Ê¤É¤¬º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¤ÇÆüËÜ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¼êÂ³¤­¤ÎÄä»ß¤Ï¡¢¹ñÌ³¾Ê¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·ºî¶È¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Î´²ÍÆ¤µ¤¬¤³¤ì°Ê¾å°­ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤À¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£