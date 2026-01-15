¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ë°Ü¹Ô¡¡ÊÆ¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤¬É½ÌÀ
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤¬¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤Ï14Æü¡¢¡ÖX¡×¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤Ç¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤äÀìÌç²È¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö¥¬¥¶¹ÔÀ¯¹ñ²È°Ñ°÷²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¬¥¶¤ÎÈóÉðÁõ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡×¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤ÎÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ÔÀ¯¹ñ²È°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¡¢¥¬¥¶¤Î»ÃÄêÅý¼£¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¹ñºÝµ¡´Ø¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤Î´ÆÆÄ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡×¤ÏÉðÁõ²ò½ü¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥Õ»á¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î1¿Í¤Î¿Í¼Á¤Î°äÂÎÊÖ´Ô¤ò´Þ¤á¡¢µÁÌ³¤Î´°Á´Íú¹Ô¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¿¼¹ï¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£