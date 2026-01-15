71ºÐÈï¹ð¤«¤é´ð½àÃÍ5ÇÜÄ¶¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¡°äÂ²¡ÖÁ´Á³È¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¡¢²ù¤·¤¤¡×¡¡·²ÇÏ¡¦²ÈÂ²3¿Í»àË´»ö¸Î½é¸øÈ½
·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê»Ô¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê²ÈÂ²3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤«¤é´ð½àÃÍ¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2024Ç¯5·î¡¢°ËÀªºê»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÄÍ±ÛÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ2ºÐ¡Ë¤ÈÉã¿Æ¤Î´²¿Í¤µ¤ó¡ÊÅö»þ26¡Ë¡¢ÁÄÉã¤ÎÀµ¹¨¤µ¤ó¡ÊÅö»þ53¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¡Ê71¡Ë¤Ï°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢Åö»þÎëÌÚÈï¹ð¤ÏîÉîÄ¡Ê¤á¤¤¤Æ¤¤¡Ë¾õÂÖ¤Ç¡¢·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤Ï´ð½àÃÍ¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÍ±ÛÀµ¹¨¤µ¤ó¤ÎºÊ¡§
ÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ¤ë¤ÈÁ´Á³È¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¡¢Í¾·×¡¢Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
1·îËö¤Ë¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£