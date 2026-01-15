¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³Íî¡¡Âç¼ê¶ä¤Î·è»»¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶·
NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö16:21¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:21¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49149.63¡Ê-42.36¡¡-0.09%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6926.60¡Ê-37.14¡¡-0.53%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23471.75¡Ê-238.12¡¡-1.00%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54195¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-145¡¡-0.27%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¤ËÂ³Íî¡£½ªÈ×¤Ë²¼¤²½Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂ³Íî¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤È¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢º£½µ·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê¶ä³ô¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½Å¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Î£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡ãJPM¡ä¤ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¤Î¼ê¿ôÎÁ¼ýÆþ¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤êºã¤¨¤Ê¤¤È¿±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÆü¤Ï¥Ð¥ó¥«¥á¡ãBAC¡ä¡¢¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥´¡ãWFC¡ä¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¡ãC¡ä¤¬È¯É½¤·¡¢³ô²Á¤Ï²¼Íî¡£ÎÉ¹¥¤Ê·è»»¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ë»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤ÏÎÏÉÔÂ¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ£Ð£Ð£É¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÇ¯Ëö¾¦Àï¤¬·øÄ´¤ÇÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï£Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÆü¤Î£Ð£Ð£É¤ò¥³¥¢£Ð£Ã£Å¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¶¯¤á¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð£Æ£Ò£Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤Ø¤Î·üÇ°¤ò°ìÃÊ¤È¶¯¤á¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÁ°Æü¤â¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¿·£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Íø¾å¤²¤¹¤Ù¤¶ÉÌÌ¤ä¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍø²¼¤²¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»Ô¾ì¤Ï¶¯¤¯·Ù²ü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â»Ô¾ì¿´Íý¤ò°µÇ÷¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤òÇØ·Ê¤Ë¸¶Ìý²Á³Ê¤¬£µÆüÂ³¿¤·¡¢°ì»þ£¶£²¥É¥ëÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¼Ô¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤·¡¢¹³µÄ³èÆ°»²²Ã¼Ô¤Ë¡Ö»Ù±ç¤Ï¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥Ç¥ó¥Þー¥¯Åö¶É¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê¶¨µÄ¤¬ËÜÆü³«ºÅ¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÊÆ¹ñ»ÙÇÛ¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Éー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¹ñ¤Ïºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢³Ú´ÑÅª¤ÊÀ¼¤Ïº¬¶¯¤¤¡£¡Ö²¼Íî¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥éー³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë£²£°£²£¶Ç¯¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ä£Á£É´ØÏ¢ÀßÈ÷Åê»ñ·×²è¤ÎÈ¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢ÎÉ¤¤²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤Î¥ê¥Ó¥¢¥ó¡ãRIVN¡ä¤¬²¼Íî¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇä¤ê¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£±£µ¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÈîÎÁ¤Î¥Ë¥åー¥È¥ê¥¨¥ó¡ãNTR¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£·£°¥É¥ë¤«¤é£·£·¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î¥¢¥Ç¥£¥¨¥ó¥È¡ãADNT¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£²£²¥É¥ë¤«¤é£³£°¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡°åÌôÉÊ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥¸¥§¥ó¡ãBIIB¡ä¤¬²¼Íî¡£Æ±¼Ò¤ÏÂè£´»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ë¡¢¼èÆÀ¤·¤¿»Å³Ý¸¦µæ³«È¯¡Ê£É£Ð£Ò¡õ£Ä¡Ë¤äÁ°Ê§¤¤¶â¡¢¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÀÇ°úÁ°¤ÇÌó£²²¯£²£²£°£°Ëü¥É¥ë¤Î°ì»þ·ÐÈñ¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°åÎÅ¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¯¥íー¥Ðー¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãCLOV¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£Æ±¼Ò¤¬£²£°£²£¶Ç¯¤ËÄÌ´ü¥Ùー¥¹¤Ç½é¤á¤Æ½ãÍø±×¤Î¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49149.63¡Ê-42.36¡¡-0.09%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6926.60¡Ê-37.14¡¡-0.53%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23471.75¡Ê-238.12¡¡-1.00%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54195¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-145¡¡-0.27%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¤ËÂ³Íî¡£½ªÈ×¤Ë²¼¤²½Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂ³Íî¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤È¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢º£½µ·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê¶ä³ô¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬Á´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½Å¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Î£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡ãJPM¡ä¤ÏÅê»ñ¶ä¹Ô¤Î¼ê¿ôÎÁ¼ýÆþ¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤êºã¤¨¤Ê¤¤È¿±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÆü¤Ï¥Ð¥ó¥«¥á¡ãBAC¡ä¡¢¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥´¡ãWFC¡ä¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¡ãC¡ä¤¬È¯É½¤·¡¢³ô²Á¤Ï²¼Íî¡£ÎÉ¹¥¤Ê·è»»¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ë»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤ÏÎÏÉÔÂ¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ£Ð£Ð£É¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÇ¯Ëö¾¦Àï¤¬·øÄ´¤ÇÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï£Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÆü¤Î£Ð£Ð£É¤ò¥³¥¢£Ð£Ã£Å¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¶¯¤á¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð£Æ£Ò£Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤Ø¤Î·üÇ°¤ò°ìÃÊ¤È¶¯¤á¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÁ°Æü¤â¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¿·£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Íø¾å¤²¤¹¤Ù¤¶ÉÌÌ¤ä¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍø²¼¤²¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»Ô¾ì¤Ï¶¯¤¯·Ù²ü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â»Ô¾ì¿´Íý¤ò°µÇ÷¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤òÇØ·Ê¤Ë¸¶Ìý²Á³Ê¤¬£µÆüÂ³¿¤·¡¢°ì»þ£¶£²¥É¥ëÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¥¤¥é¥óÅö¶É¼Ô¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤·¡¢¹³µÄ³èÆ°»²²Ã¼Ô¤Ë¡Ö»Ù±ç¤Ï¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥Ç¥ó¥Þー¥¯Åö¶É¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê¶¨µÄ¤¬ËÜÆü³«ºÅ¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÊÆ¹ñ»ÙÇÛ¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Éー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¹ñ¤Ïºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢³Ú´ÑÅª¤ÊÀ¼¤Ïº¬¶¯¤¤¡£¡Ö²¼Íî¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥éー³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë£²£°£²£¶Ç¯¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ä£Á£É´ØÏ¢ÀßÈ÷Åê»ñ·×²è¤ÎÈ¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢ÎÉ¤¤²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤Î¥ê¥Ó¥¢¥ó¡ãRIVN¡ä¤¬²¼Íî¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇä¤ê¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò£±£µ¥É¥ë¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÈîÎÁ¤Î¥Ë¥åー¥È¥ê¥¨¥ó¡ãNTR¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£·£°¥É¥ë¤«¤é£·£·¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î¥¢¥Ç¥£¥¨¥ó¥È¡ãADNT¡ä¤¬¾å¾º¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£²£²¥É¥ë¤«¤é£³£°¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡°åÌôÉÊ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥¸¥§¥ó¡ãBIIB¡ä¤¬²¼Íî¡£Æ±¼Ò¤ÏÂè£´»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ë¡¢¼èÆÀ¤·¤¿»Å³Ý¸¦µæ³«È¯¡Ê£É£Ð£Ò¡õ£Ä¡Ë¤äÁ°Ê§¤¤¶â¡¢¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÀÇ°úÁ°¤ÇÌó£²²¯£²£²£°£°Ëü¥É¥ë¤Î°ì»þ·ÐÈñ¤ò·×¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°åÎÅ¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¯¥íー¥Ðー¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ãCLOV¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£Æ±¼Ò¤¬£²£°£²£¶Ç¯¤ËÄÌ´ü¥Ùー¥¹¤Ç½é¤á¤Æ½ãÍø±×¤Î¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£