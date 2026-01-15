¤Û¤È¤ó¤ÉÌ¡ÃÌ¡ª¡© ÉÔÏ·ÉÔ»à¤á¤¶¤¹¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î±ü¤Î¼ê¤Ï¡Ä¥í¥·¥¢ÀìÌç²È¡ßÃæ¹ñÀìÌç²È¤¬¸ì¤ëÃæ¥í¼óÇ¾¤Î´ñÁÛÅ·³°¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ËMCÅìÎ±²À¥¢¥Ê¤âÃ¦ÎÏ
ºÇ¶¯ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬¥Ë¥åー¥¹¤ÎÀµ¤·¤¤¥ß¥«¥¿¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥åー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£ÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬MC¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¥í¥·¥¢ÀìÌç²È¡¦ÃæÂ¼°ïÏº»á¤ÈÃæ¹ñÀìÌç²È¡¦¶áÆ£Âç²ð»á¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
12·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿3»þ´ÖÈ¾¤Î¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×À¸ÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸å¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÃ¤·¤¿¤ê¤Ê¤¤¡Ê¡ª¡©¡Ë¤³¤Î2¿Í¤¬YouTubeÆ°²è¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¡¢¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡õ½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡È¤ª¤½¥í¥·¥¢¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤âÆþ¤ê¡¢ÉÝ～¤¤¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤¼¤«¡¢YouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÌ¡ÃÌ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÂ¤Ó¡Ä¡Ä¡ª¡©
12·î27Æü¤Î¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤¬µ×¡¹¤ÎÅöÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼°ïÏº»á¤Ï¡¢¥Èー¥¯³«»ÏÁá¡¹¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¡～¡¢¼«Í³¤À¤Í¤¨～¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Öº£Æüµ±¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¶áÆ£Âç²ð»á¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¡ØÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢CM¤Î»þ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¡ª¡×¡Ö¡ØÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡ÙÂç¹¥¤¡ª ¤¤¤ä¤¡～³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæÂ¼»á¤Î¸ý¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¡Ä¡ª¡©
ÃæÂ¼»á¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯9·î3Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Î·³»ö¥Ñ¥ìー¥É¤Ë¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡È±Ê±ó¤ÎÌ¿¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñÏÃ¤ÎÎ¢ÏÃ¤À¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¤é¤·¤¤¥×ー¥Á¥ó»á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°ìÂÎ¡ª¡©
¶áÆ£»á¤âÅÓÃæ¤«¤é¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤ÎÊÕ¤«¤é¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤Ê¤¤Êý¤¬¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÃæÂ¼»á¤¬³Ú¤·¤²¤Ë¸ì¤ë¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
°ìÊý¡¢¶áÆ£»á¤Ï2019Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Ç¸«¤¿¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Î¶²¤ë¤Ù¤·×²è¤ò¸ì¤ë¡£
£µG¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¥Õ¥¡ー¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï£¶G¤È£·G¤ò¤¹¤Ç¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢£·G¤Ï¡Ö¤Û¤¯¤í¤òÇ¾¤Ë¥®¥å¥Ã¤È¤³¤¦Æþ¤ì¤Æ¡£¤Û¤é¡¢USB¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤é¤·¤¤¡£Ç¾¤ËUSB¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤¯¤í¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÏÊÙ¶¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¹¤éÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡©
¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼»á¤¬¡Ö½éÂå¤Î¥×ー¥Á¥ó¤Ï¤â¤¦Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Åì¥¢¥Ê¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö½éÂå¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡© ²¿¿Í¤«¤¤¤ëÁ°Äó¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡Ä¡Öº£²¿ÂåÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¶áÆ£»á¡Ë¡¢¡Ö»°ÂåÌÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¡ÊÃæÂ¼»á¡Ë¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¡£
ÃæÂ¼»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¤âÇ³ÎÁ¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¥Ï¥¤¥ª¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Î¾ÎÙ¤Î¶áÆ£»á¡õÅì¥¢¥Ê¤Ï»×¤ï¤ºÃ¦ÎÏ¡Ä¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Àä¹¥Ä´¤ÎÃæÂ¼»á¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÂçºå¤ÇG20¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈäÏª¡ª
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿»á¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤«¤é¥×ー¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤·¤ÆÂçºå¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¡¢ÂçºåÆîÉô¤Ç¤È¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥×ー¥Á¥ó¤À¤±¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤Þ¤º¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ´¥ÇÕ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©À¹¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡×¤È»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ëÅì¥¢¥Ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ã¤¦¡¢¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤È¾®À¼¤ÇÁ´ÎÏÈÝÄê¤¹¤ëÃæÂ¼»á¡£¥×ー¥Á¥ó¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦ÃæÂ¼»á¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡ª¡©
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥×ー¥Á¥ó¤Î¤ª¼ò¤ÎÏÃ¤À¤È¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¶áÆ£»á¡£2016Ç¯¤Ë¥×ー¥Á¥ó»á¤¬»³¸ý¸©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼»á¤«¤éÅö»þ¡Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡¢»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¡Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤Î¡ËÂçÃ«»³Áñ¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÈ¯¸À¤¬¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤ì¤Ë¤Ï¶áÆ£»á¤â¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¤Î¿Æ¶Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£³ØÀ¸¤ò²¹ÀôÎ¹´Û¤ËÁ÷¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿ÃæÂ¼»á¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡
¤½¤Î¥ª¥Á¤Ë¡¢Åì¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤Þ¤È¤â¤ÊÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡£
¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÄÌ¤ê¡È¤Û¤ÜÌ¡ÃÌ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Èー¥¯¤¬ËþºÜ¤À¤¬¡¢ÇÛ¿®¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸½ºß¤ÎÀï¶·¤äÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤â¡£
ÀìÌçÀ¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÃæÂ¼»á¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Ö½¬¥Á¥ó¡×¡Ö¥×ー¶áÊ¿¡×¤È¤¤¤¦Ã¦ÎÏÉ¬»ê¤Î¥Ñ¥ïー¥ïー¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡Ä¡ª¡©
Åì¥¢¥Ê¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¼ÁÌä¡õ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âÊ¹¤Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤¹¤®¤ë¥Èー¥¯¤ÎÁ´ËÆ¤ÏYouTube¤Ç¡ª