µð¿Í¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Î³§Àî³ÙÈô¡¡Âç¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡Ö·î1²ó¤È¤¤¤¦¤´Ë«Èþ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð´Ë¤á¤ë
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¢³§Àî¡Ê¤ß¤Ê¤«¤ï¡Ë³ÙÈô¡Ê¤¬¤¯¤È¡ËÁª¼ê¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤äÎý½¬Ãæ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼«¼çÎý½¬¤äÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿³§ÀîÁª¼ê¡£ÆþÎÀ»þ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÎÀ¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¿©»ö¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê3¿©¼è¤Ã¤¿µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎºî¤ê¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¾¯¤·É½¾ð¤ò´Ë¤Þ¤»¡¢¡Ö·î1²ó¤È¤¤¤¦¤´Ë«Èþ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼ç¥È¥ìÃæ·Ñ¤ÎÊüÁ÷ÀÊ¤ÇÃ´Åö¤Î±ßÃ«±Ñ½Ó¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡ÖÎý½¬Ãæ¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¹½½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ËÂÇ·âÎý½¬¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï·ë¹½¡¢Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤ÇÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤´À¼±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ï1·î25Æü¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£