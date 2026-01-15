¥¤¥é¥ó¾ðÀª¶ÛÇ÷²½¡ÄÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â»à¼Ô2500¿ÍÄ¶¤«¡¡·³»ö²ðÆþ¤¢¤ì¤Ð¡ÖÊÆ·³´ðÃÏ¹¶·â¡×¼¨º¶¤Ç°ìÉôÂàÈò¤â
¥¤¥é¥ó¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç¡¢»à¼Ô¤¬2500¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö²ðÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¤¥é¥ó¤ÏÊóÉü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃæÅì¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉôÂàÈò¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇÂ³¤¯¹³µÄ¥Ç¥â¤ÎÃÆ°µ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2586¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹³µÄ¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢·³»ö²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤ò·«¤êÊÖ¤·¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢¼þÊÕ¹ñ¤Ë¤¢¤ëÊÆ·³´ðÃÏ¤ò¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÅì¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉôÍ×°÷¤ÎÂàÈò¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²¤ÊÆ¤Ê¤É¤ÎÅö¶É¼Ô¤«¤é¤ÏÊÆ·³²ðÆþ¤Ïº¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£