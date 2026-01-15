¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè17Àá ¥é¥¤¥×¥Á¥Ò vs ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè17Àá ¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤È¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î15Æü04:30¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤Ï¥Æ¥£¥Ç¥£¥¢¥à¡¦¥´¥ß¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥à¥í¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥µ¥ó¡¦¥¦¥¨¥É¥é¥ª¥´¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¡¢¥ëー¥«¥¹¡¦¥Û¥éー¡ÊFW¡Ë¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
53Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤Î¥À¥Ó¥È¡¦¥é¥¦¥à¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ó¥ê¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤¬ÀèÀ©¡£
55Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£ÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î56Ê¬¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥í¥à¥í¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎëÌÚ Í£¿Í¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·55Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£14Ê¬¤Ë¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
