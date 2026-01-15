¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè17Àá ¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à vs ¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè17Àá ¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î15Æü04:30¤Ë¥é¥¤¥ó¡¦¥Í¥Ã¥«ー¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï¥Õ¥£¥¹¥Ë¥¯¡¦¥¢¥¹¥é¥Ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥ì¥ó¥Úー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¯¥é¥Þ¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥Ã¥×¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¡¢¹â°æ ¹¬Âç¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
22Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¯¥é¥Þ¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë24Ê¬¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Õ¥£¥¹¥Ë¥¯¡¦¥¢¥¹¥é¥Ë¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Æ¥£¥à¡¦¥ì¥ó¥Úー¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë45+1Ê¬¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¯¥é¥Þ¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç3-0¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë45+4Ê¬¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Æ¥£¥à¡¦¥ì¥ó¥Úー¥ë¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¯¥é¥Þ¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç4-0¡£4ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥¯¥é¥Þ¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£4-0¤È¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥Ø¥ë¥Ï¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¤«¤é¹â°æ ¹¬Âç¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
56Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¡ÊMF¡Ë¤«¤éÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬¡¢¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ð¥¦¥¿ー¡¦¥Ö¥ë¥Ø¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥×¥é¥¹¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥°¥ê¥·¥ã¡¦¥×¥í¥á¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ð¥ºー¥Þ¥Ê¡¦¥È¥¥ー¥ì¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
69Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥Ã¥×¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥å¥Æー¥¬ー¡ÊMF¡Ë¡¢¥ï¥¨¥ë¡¦¥â¥Ò¥ä¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î69Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ4-1¤È3ÅÀº¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡ÊDF¡Ë¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥ì¥ó¥Úー¥ë¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥É¥ì¥¤¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥á¥ë¥¹¥Æ¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î77Ê¬¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥É¥ì¥¤¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥á¥ë¥¹¥Æ¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç5-1¡£4ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬5-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤Ï56Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£69Ê¬¤Ë¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¹â°æ ¹¬Âç¡ÊDF¡Ë¤Ï46Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
