¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£ÊñÃú¤ä¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤Î¿ÏÊª¤ÏÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯·ÈÂÓ¤¹¤ë¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¢£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Ð¡¼¥ë¤Ï»ØÄê¿¯Æþ¹©¶ñ¤È¤µ¤ìÍýÍ³¤¬ÉÔÌÀ³Î¤À¤È¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤Ë
¢£»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤Ê¤ÉÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¾ïÈ÷¤Ï°ãÈ¿¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë
¿ÏÊª¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ë¥Ð¡¼¥ë¤ä¿ÏÊª¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹©¶ñ¤ò¤â¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¥À¥á¤Ê¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¹©¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊñÃú¤ä¥Ï¥µ¥ß¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¤â¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿ÏÊª¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤«¤éÊñÃú¤ä¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤Ð¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ë¹Ô¤¯Æ»Ãæ¤äµ¢¤êÆ»¤Ê¤É¡¢¿ÏÊª¤ò¤â¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤«¤ÄÀµÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ä»Å»ö¤Ç»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿ÏÊª¤Ê¤É¤ò¤â¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡ÈÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ìÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÏÂÎ¤ÎÄ¹¤µ¤¬6cm¤òÄ¶¤¨¤ëÊñÃú¤Ê¤É¤ò¤â¤Á±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½ÆÅáË¡¤Ë¤ÏºÙ¤«¤Êµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÏÊª¤ò¤â¤Á±¿¤ó¤À¤ê¥¯¥ë¥Þ¤ËºÜ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éºÜ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ë¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Ð¡¼¥ë¤â¡¢ÍýÍ³¤Ê¤¯¥¯¥ë¥Þ¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Ð¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢»ØÄê¿¯Æþ¹©¶ñ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¹©¶ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤Ç»È¤¦¤Ê¤É¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Ð¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¥¯¥ë¥Þ¤ËºÜ¤»¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤È¤¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤«¤é¹ß¤í¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Ð¡¼¥ë¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤Î¹©¶ñ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ°È÷¤äÄ´À°¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äà¤ê¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ê¤É¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤àºÝ¤Ï¡¢ÊñÃú¤ä¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¿ÏÊª¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¹©¶ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ÏÊª¤ä¹©¶ñ¤Ê¤É¤ò¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹©¶ñ¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÏÊª¤ä¹©¶ñ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÚÈÈºáË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÊñÃú¤ä¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤Î¿ÏÊª¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¹©¶ñ¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¤Î¤¿¤á¡×¤Ê¤ÉÍýÍ³¤¬Û£Ëæ¤Ê¾ì¹ç¤ä¤â¤Á±¿¤ÖÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹©¶ñ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤ä·ÚÈÈºáË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¤â¤Á±¿¤Ó¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤È¤¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ËºÜ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£