¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û26ºÐ¡¦¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼ÆâÌî¼ê¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö6¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï14Æü¡¢MLB¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¥í¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥«¥¹¥È¥íÁª¼ê¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö6¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¹¥È¥íÁª¼ê¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î26ºÐ¤Ç±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¡£2021Ç¯¤Ë21ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î»±²¼¡¢3A¤Ç133»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.235¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢82ÂÇÅÀ¡¢18ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»¤Ç90ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÌÚÅÄÍ¥É×GMÂå¹Ô¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¢¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¹¥È¥íÁª¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£