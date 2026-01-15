170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¢¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡¡¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤âÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¡ÖABEMA Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊæÀî²Ì²»¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û170cm¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¿åÃå»Ñ¤â¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ê15Ëç¡Ë
¡¡170cm¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ëÊæÀî¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡¢°µÅÝÅª¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Ï¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖËèÆü¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¤ªÅ·µ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°áÁõ¤ò¥³¡¼¥Ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ë¥Ã¥È¡ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë
