¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù½é²ó¡¡²ñÏÃ·à¤È¿ùºé²Ö¤Î±éµ»¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤ìÔÂô¡×¡Ö¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¿ùºé²Ö¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¡£²ñÏÃ·à¤È¿ùºé¤Î±éµ»¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡ÙÂè1ÏÃ¤è¤ê
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òº£ÀôÎÏºÈ¤¬Ì³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿ùºé±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¡Ê¿ùºé¡Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ä¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«ÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎø°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Èíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¾®Àâ²È¤ÎÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤Ï¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÅß¤ÎÌë¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÀöÂõ¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ÎÀöÂõ´¥Áçµ¡¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈþÍÆ»Õ¤Îº´Çì¤æ¤¤ª¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡Ê¸ºÚ¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤«¤é²»Ï³¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¦¥¬¥ó¡¦¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤æ¤¤ª¤ÈÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤¿Ê¸ºÚ¤Ï¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¤æ¤¤ª¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¤æ¤¤ª¤Î²È¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤ÆÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Æó¿Í¡£¤æ¤¤ª¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£²¶¡¢¤â¤¦¹¥¤¤«¤â¡×¤È¸À¤¤¡¢Æó¿Í¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¸å¡¢Ê¸ºÚ¤Ï¾®Àâ²È¤ÎÀèÇÚ¡¦»³ÅÄ¡ÊÆâËÙÂÀÏº¡Ë¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤Îø¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸ºÚ¤È»³ÅÄ¡£Æó¿Í¤¤ê¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ²á¤´¤¹¡£
¡¡Ê¸ºÚ¤¬»³ÅÄ¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¥¥¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¤µ¡¢¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥¥¹¡£¤¢¤Î»þ¤µ¡¢²¶¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤½¤Ã¤Á¤«¤é¤·¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤ß¤ó¤Ê¤µ¤ì¤ë¤ÎÂÔ¤Á¡×¤È¸À¤¤¡¢Ê¸ºÚ¤«¤é¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤º¤ë¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ø¤Î¸À¤¤Ìõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£ºÇ°¥Ð¥ì¤Æ¤â¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¼Â¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Ê¸ºÚ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤ÎÂÔ¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÈ¿±þ¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡©¡¡¤·¤Ê¤¤¤è¡©¡¡¥¥¹¤È¤«¤¹¤ëµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤ä¤Ð¤¡¡ª¡×¤ÈÊ¸ºÚ¤ò¤«¤é¤«¤¤¡¢Æó¿Í¤Ï¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æµ¢¤êºÝ¡¢Ê¸ºÚ¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¥¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÎ®¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ·à¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö±Ç²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ìÔÂô¡×¡Ö¿´ÄÏ¤Þ¤ì¤¿¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¥»¥ó¥¹¡×¡Öµæ¶Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î²ñÏÃ·à¡×¡Ö¿ùºé²Ö¤Î¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤æ¤¤ª¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿1Ç¯¸å¤ËÊ¸ºÚ¤¬»³ÅÄ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¤æ¤¤ª¡¢¤É¤³¡×¡Ö¤¤Ä¤¤¡×¡Ö¿´Â¡ÄË¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡ÙÂè1ÏÃ¤è¤ê
