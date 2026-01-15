¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¤Ç¿É¤¤¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ë¡×²ÈÂ²¤Î´ÇÉÂ¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÊø²õÀ£Á°¡£ºÆ¤Ó¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´ÇÉÂ¤ÈÄ¹°ú¤¯³°½Ð¶Ø»ßÀ¸³è¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿É®¼Ô¡£¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ÆÉ×¤ËSOS¤ò½Ð¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿4»þ´Ö¤Î¡ÖµÙÂ©¡×¤ò·è¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¼è¤êÌá¤·¤¿¿´¤ÎÍ¾Íµ¤È¡¢Êì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖÌ©¼¼¡×¤Ç¤Î´ÇÉÂÀ¸³è
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½Ð¸ý¤Î¤Ê¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¾å¤Î»Ò¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÈ¯¾É¤·¡¢¼£¤ê¤«¤±¤¿º¢¤Ë²¼¤Î»Ò¤Ø´¶À÷¡£
ÅÐ±àµö²Ä¤¬²¼¤ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¹ç·×¤Ç1½µ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÇ®¤Ç¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ë»Ò¶¡¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º´ÇÉÂ¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëËèÆü¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤â°ìÊâ¤â³°¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ½é¤Î¿ôÆü¤Ï¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È»ü°¦¤ËËþ¤Á¤¿Êì¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç24»þ´Ö¡£ÂÎÎÏ¤¬ºï¤é¤ì¡¢¼¡Âè¤Ëµ¡·ù¤Î°¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤Î¿´¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ï³Î¼Â¤Ë¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡¢¼«Ê¬¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ
¸Â³¦¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·»Äï¤Îº³ºÙ¤Ê·ö²Þ¤ä¡¢¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤Î¥·¥ß¡£
ÉáÃÊ¤Ê¤é¡Ö¤â¤¦～¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÎ®¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¿´Â¡¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤ÎÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤êÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¶±¤¨¤ë»Ò¶¡¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤Ï¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ë¡£
¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£
¡Ö´ÇÉÂ¤Ç¿É¤¤¤Î¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹ó¤¤Êì¿Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×
¤Ç¤â¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡£
¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Î´é¤ÏÈÌ¼ã¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°¦¾ð¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¼«¿È¤Î¿´¤¬¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¤À¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£