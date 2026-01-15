¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬´¶·ã¡ÖÆ²¡¹¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¾¡¤ß¤Ê¤ß¤È¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¡ÊÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÇ¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô¡ÖWRESTLE KINGDOM¡×¤ò´ÑÀï¤·¤¿»ö¤òÊó¹ð¡£Æ±¶½¹Ô¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»100¥¥íµé¶â¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÁ°¤Ë¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿1998Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¡È²«¶âÀ¤Âå¡É¤Î2¿Í¡£²áµî¤Ë¤â2¿Í¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾¡¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤È1.4¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤é¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÃª¶¶Áª¼ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤òÏ«¤¦¤È¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Æ²¡¹¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ #Åìµþ¥É¡¼¥à #¤³¤ì¤ò¸«¤Ê¤¤ã»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ #´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ #´¶¼Õ¡×¤Èµ¤·¤¿¾¡¡£º£µ¨¤Ç»²Àï4¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ëÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë