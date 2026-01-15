¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢µòÅÀ¤Îº¾µ½»ö·ï¤Ç¤Ï¡È¥Þ¥Í¥í¥óÌò¡É¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤« ½÷À¤«¤é·×643Ëü±ßñÙ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç46ºÐÃË¤òÂáÊá
¡¡ÆüËÜ¿Í29¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢µòÅÀ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¶â¤Î¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦Ã«¸ý½Ó¼£ÍÆµ¿¼Ô(46)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯6·î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¥ì¥Ó¥åー¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¹â³Û¤ÊÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¸À¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î½÷À(58)¤«¤é¸½¶â¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ643Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÃ«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ýºÂ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í29¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢µòÅÀ¤Îº¾µ½»ö·ï¤ÎÈï³²¶â¤Ê¤É¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬»ñ¶â¤òÀö¾ô¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
