³©Àî¾Þºî²È¡¦º½ÀîÊ¸¼¡»á¤¬ÆÃÊÌ´ó¹Æ¡¡¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤ò·Ç¤²Â³¤±¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¡ÔÆüËÜÎ¦·³¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿´Ùã×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤â¡Ä¡Õ
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¯¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤À¤¬¡¢¹ñÌ±¤Ï²¿¤«¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤¼¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Î¤«¡©¡¡¸µ¼«±Ò´±¤Ç¡¢³©Àî¾Þºî²È¤Îº½ÀîÊ¸¼¡»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ó¹Æ¤«¤é°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¼ºÇÔ¤ÎËÜ¼Á¡¡ÆüËÜ·³¤ÎÁÈ¿¥ÏÀÅª¸¦µæ¡Ù
¢¡¢¡¢¡
¥Ç¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦Á°Äó¾ò·ï¤ËÃ¾¤Ó¤¬½Ð¤ë¤È¡Ä¡Ä
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Êú¤¨¤ë¿ôÂ¿¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤äÀ¯ºöÃ´Åö¼Ô¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆºöÄê¤µ¤ì¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤«¤À¤«¸µ¼«±Ò´±¤ÎÊª½ñ¤¤Ò¤È¤ê¤Î¤³¤È¤Ð¤Ç¤ÏÉÔÂ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿2025Ç¯11·î¤Î¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Îµ»ö¤ò²¼µ¤Ë°ú¤¯¡£
·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼ÔÃÄ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê2025Ç¯11·î21Æü¡Ë¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡ÖºÄ·ô¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹·ÐºÑÂÐºö¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÀ¯»Ù½Ð¤Î³ÈÂç¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¹ñºÄ¤ËÇä¤ê¤òÍá¤Ó¤»¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥Þ¡¼¥ë¥Ü¥í¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¨¥¤¥·¡¼»á¤Ï¡ØºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ç¹â¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¯¡Ù¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡×
¡¡¤ï¤¿¤·¤â¤³¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¸«²òÆ±ÍÍ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍ³²¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏÀÅÀ¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¹â¿Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹À¯ºö¤ÏÀè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ßÅÄÊ¸Íº¡¦ÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Â¿¤¯¤Î»ñ¸»¤ò³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÆüËÜ¤¬µÞ·ã¤ÊÄÌ²ß°Â¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢Í¢ÆþÊª²Á¤¬¾å¾º¤·¤½¤ì¤¬Êª²Á¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ßÅÄ»á¤âÀÐÇË»á¤â¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ë°ú¤Â³¤¯¹â»Ô¼óÁê¤â¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤ò·Ç¤²Â³¤±¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤¬¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢°·¤¦»ØÉ¸¤Ç¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢À¯ÉÜ¤¬¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤Î¤Ï2001Ç¯3·î¤Î·îÎã·ÐºÑÊó¹ð¤«¤é¤Ç¡¢Æ±Ç¯¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬ÎÌÅª´ËÏÂÀ¯ºö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Îº¢¤«¤éÀ¯ÉÜ¤ÈÆü¶ä¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¹îÉþ¤ò½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÌÀ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ç¥Õ¥ì¤Î»Ï´ü¤ò²¾¤Ë90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤º¤Ã¤È¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥Õ¥ì²¼¤Ç¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò¶´¤àÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤«¤½¤Î¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ò¼«¸ÊÌÜÅª²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ç¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦Á°Äó¾ò·ï¤ËÃ¾¤Ó¤¬½Ð¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤ÎÀµÅöÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÎ¦·³¤¬´Ù¤Ã¤¿´Ùã×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÉ¸¤ä·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÅ¬ÈÝ¤òÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤¬ËÜÏÀ¤Î¼ç´ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»æÉý¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÃ¶Á¼¤¯¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·ÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤°¤µ¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÎ¦·³¤¬´Ù¤Ã¤¿´Ùã×¤ò¸«¤ë»×¤¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢ÆüËÜÎ¦·³¤¬Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ä¥Î¥â¥ó¥Ï¥ó»ö·ï¤Ê¤É¡¢¶áÂå²½¤¹¤ëÀïÆ®¤òÂÎ´¶¤¹¤ë·Àµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂÐÊÆ±ÑÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ú¤Â³¤ÇòÊ¼¼çµÁ¡½¡½ÀïÆ®¤ËºÇ½ª¤Î·è¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤òÅ¨¤ÎÝÓÌÇ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ¾òÅªÀïË¡¤Î¤³¤È¡½¡½¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤¿¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ËÉ±Ò¸¦µæ½ê¤ÎÏÀ¹Í¤¬Èó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ú¤¯¡£
¡ÖÂçÀµ12¡Ê1923¡ËÇ¯¡ØÊâÊ¼ÁàÅµÁð°Æ¡Ù¤ÎÀïÆ®¤ÎÌÜÅª¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¤Ï¡¢Å¨¤Î°µÅÝÝÓÌÇ¤Î¤ß¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ3¡Ê1928¡ËÇ¯°Ê¹ß¤ÎÁàÅµÎà¤Ç¤Ï¡¢¹âµé»Ø´ø´±¤«¤éËöÃ¼¤ÎÊ¼»Î¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¼²Ê¡¦Ê¼¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀïÆ®¤ÎÌÜÅª¤¬Å¨¤Î°µÅÝÝÓÌÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¿ÁàÅµÎàÁ´ÂÎ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤ë¾¼ÏÂ½é´ü¤Ï¡¢ÇòÊ¼¼çµÁ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó20Ç¯¸å¤ËÅö¤¿¤ë¡£ÇòÊ¼¼çµÁ¤ò³Ø¤ó¤Ç°é¤Ã¤¿À¤Âå¤¬ÀïÆ®¤ÎÌÜÅª¤ò¸ÂÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÇ§¼±¤¬ÁàÅµÎà¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¾å¤Î°úÍÑ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Åö½é¡¢ÆüËÜÎ¦·³¤Ë¤ª¤±¤ëÇòÊ¼¼çµÁ¤Ï³Î¤«¤ËÀïÆ®¤ËºÇ½ª¤Î·è¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÇ¯¡¢¤½¤ì¤Ï´°Á´¤ËÌÜÅª¤Ø¤ÈÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ÆîÀïÁè¤äÆüÀ¶¡¦ÆüÏªÀïÁè¤Ê¤É¤ÇÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÆüËÜÎ¦·³¤¬¤³¤¦¤·¤¿Àï½Ñ¤ò¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤«¤é¤Ì¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ä¥Î¥â¥ó¥Ï¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤ÎÀïÎã¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿¶áÂå²ÐÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ªÀïÀþ¤Ïç±Ãå¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï²ÐÎÏÀï¤À¤±¤ÇÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÀïÆ®¤ËºÇ½ª¤Î·è¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÇòÊ¼Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î²ÐÎÏÉÔÂ¤À¤±¤¬ÌäÂê¤È¤µ¤ì¡¢ÇòÊ¼¼çµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÉÔÌä¤ËÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³Ø½¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò¡¢ÆüËÜ·³¤ÎÁÈ¿¥´·¹Ô¤ò¹Íµæ¤·¤¿Ì¾Ãø¡Ø¼ºÇÔ¤ÎËÜ¼Á¡Ù¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÃ¼Åª¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ·³¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀïÎ¬¸¶·¿¤Ë¤Ï¤ß¤´¤È¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ä¶¤¬¹½Â¤Åª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÀïÎ¬¤ÈÁÈ¿¥¤ò¼çÂÎÅª¤ËÊÑ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼«¸ÊÈÝÄêÅª³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó5000»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êº½ÀîÊ¸¼¡¡Ö¡ÈÆüËÜ¡É¤È¤¤¤¦É÷ÅÚÉÂ¡×¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ëÆüËÜ
¡¦¸í¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤â·èÄêÅª¶ÉÌÌ¤Þ¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¦¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡©
¡Êº½Àî Ê¸¼¡¡¿Ê¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë