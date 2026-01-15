ÆîÉ÷¤Ç´¨¤µ´Ë¤à¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤äÍë±«¤Ë¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¥«¥é¥«¥é¶õµ¤Â³¤¯¡¡Íè½µ¤Ï´¨ÇÈ¤¬Ä¹´üÂÚºß¤«
¡ÚÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¡Û
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤â¡¢¼¡Âè¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Íë±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤â±«¤Ç¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢ÀãÊø¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤ä»³±¢¤Ê¤É¤âÍ¼Êý°Ê¹ß¤ËÍë±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¥«¥é¥«¥é¶õµ¤¡Û
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤Ï13ÆüÏ¢Â³¤Ç´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶õµ¤¤ò½á¤¹¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤ç¤¦¤ÏÆîÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢´¥Áç¤È¶¯É÷¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤Î¤â¤È¤Î´ÉÍý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡:-1¡î ¡¡¶üÏ©¡¡:-2¡î
ÀÄ¿¹¡¡: 1¡î ¡¡À¹²¬¡¡: 2¡î
ÀçÂæ¡¡:11¡î ¡¡¿·³ã¡¡:10¡î
Ä¹Ìî¡¡: 9¡î ¡¡¶âÂô¡¡:14¡î
Ì¾¸Å²°:10¡î ¡¡Åìµþ¡¡:12¡î
Âçºå¡¡:13¡î ¡¡²¬»³¡¡:14¡î
¹Åç¡¡:14¡î ¡¡¾¾¹¾¡¡:15¡î
¹âÃÎ¡¡:16¡î ¡¡Ê¡²¬¡¡:18¡î
¼¯»ùÅç:17¡î ¡¡ÆáÇÆ¡¡:22¡î
¡Úµ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½ÈôÍè¤«¡Û
ÆÃ¤Ë¤¢¤¹¤«¤é¤ÏÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ë²«º½¤¬Èô¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤á¡¢ÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍè½µ¤ÏÄ¹´üÂÚºß¤Î´¨ÇÈ¡Û
Íè½µ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄ¹¤¤´ü´Ö¡¢´¨ÇÈ¤¬ÎóÅç¤ËµïºÂ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ë´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£