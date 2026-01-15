¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡ÙËÁÆ¬¤«¤éµðÂç¡ÈUFO¡É¤¬½Ð¸½¡¡ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËSNS¤â¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡Ä¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿å10¥É¥é¥Þ ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥©¥ó¥È¤¬½Â¤¤¡ª¡Ä¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡º£ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏµÈ°æÍºÂÀ¡ÊÄÌ¾Î¥æ¥ó¡¿È¿Ä®¡Ë¡¢Æ£´¬È¥¡ÊÄÌ¾Î¥Á¥§¥ó¡¿Âç¿¹¡Ë¡¢µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÌ¾Î¥¥ó¥Ý¡¼¡¿ÄÅÅÄ¡Ë¤Î£³¿Í¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë±Ç²è¸¦µæÉô¤ÇÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤À¤¬¡¢51ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÂ»Ò¤Ë¡£ºÆ²ñ¤·¤¿£³¿Í¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±Ç²è¸¦µæÉô¸ÜÌä¶µ»Õ¤ÎÆæ¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÀÄ½Õ¤Îµ±¤¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö1988ÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡×¡£
¡¡Êª¸ì¤ÏËÁÆ¬¤«¤éµÞÅ¸³«¡£¡ÖÀèÀ¸¤Ï²¾¤Î»Ñ¤Ê¤Î¡£»ä¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤ë¤ï¡×¤È½÷À¤¬Ãæ³ØÀ¸3¿Í¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤ÈÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢²èÌÌ¤Ë¤ÏµðÂç¤ÊUFO¤¬½Ð¸½¤·¡¢½÷À¤ÏUFO¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¸½Âå¤ËÊª¸ì¤Ï°Ü¤ë¤È¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦µÈ°æ¡ÊÎ´»Ë¡Ë¤ÏÂ£ÏÅ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÆÍÁ³ÂáÊá¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÆ£´¬¡ÊÂç¿¹¡Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍýÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤éÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µÆ¸¶¡ÊÄÅÅÄ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤¬¡Ø·úÀß¸½¾ì¤«¤é¿Í¹ü¡£Ã°ÊÕ»Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÌ¯¤Êµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢UFO¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï3¿Í¤¬¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Î×»þ¶µ»Õ¤ÎµÜ²¼Ì¤»¶¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆæ¤Î¼ºí©¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£²¿¤«¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Ï¡¢¹ü¤ÎÈ¯¸«¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢É¬»à¤Ë¥Þ¥Á¥ë¥À¤Îº¯À×¤òÃµ¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤éµðÂç¤ÊUFO¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿Å¸³«¤ËSNS¾å¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡Ä¡ÄÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¡Ö½øÈ×¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤«¤Ê¡Á¤Æ»×¤Ã¤¿¤é½é¼ê¤ÇUFO½Ð¤Æ¤¤Æ²£Å¾¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç¥¾¥ï¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÉúÀþ¤¬Âô»³¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö1ÏÃ¤«¤é´üÂÔ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤Ê¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
