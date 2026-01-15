上毛電気鉄気道は、交通系ICカードの利用を1月15日に開始する。

同路線の各駅で「Suica」「PASMO」など全国相互利用対象の交通系ICカードや、地域連携ICカード「nolbé」を共通で使えるようにする。有人駅では改札に入出場用機器を、無人駅や無人時間帯の有人駅では先頭車両の3番目の乗降扉付近に車載機を設置し、事前にチャージしたカードを乗車時と降車時にタッチして精算する方式とする。赤城駅で東武鉄道と乗り換える場合はホーム上のそれぞれの読取機に順にタッチする。ICカードへの入金とnolbéカードの販売・定期券発行は、中央前橋駅・大胡駅・赤城駅・西桐生駅の窓口などで扱う。

nolbéはSuicaエリアとSuicaと相互利用する全国の鉄道やバスで使える地域連携ICカードで、群馬県内では2022年3月にバスでサービスを開始している。同社線での導入により、1枚のnolbéで上毛電気鉄道とSuica・PASMOエリアの鉄道やバス路線を乗り継げるようになる。カードは誰でも購入できる無記名式と、一般・小児・障がい者向けの記名式を用意し、通勤定期券は記名式nolbéで1か月・3か月・6か月を発行とする。

GunMaaSでは、上毛電気鉄道赤城南麓1日フリーパスを、画面提示に代えて事前に紐づけたICカードのタッチで利用できるようにし、運賃相当額のポイントと商店やレクリエーション施設で使えるクーポンを組み合わせた「GunMaaS乗りトクパス」を購入してGunMaaSポイントで乗車できるようにする。新たに設定するGunMaaS通勤定期券は同社線の大人向け6か月通勤定期で、会員登録のうえクレジットカードで購入し、利用開始から6か月間、紐づけたICカードを読取機にタッチして乗車する仕組みとする。

同事業は、群馬県や前橋市などで構成する上毛線再生協議会が、国土交通省の2025年度日本版MaaS推進・支援事業の補助を受けて実施する。