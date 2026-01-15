¡Ô²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ¹ñÆâ»ÄÎ±¤òÁª¤ó¤À³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ò7Ç¯·ÀÌó¤Î¿¿Áê¡Ó
¡¡³¤³°FA¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¹ñÆâ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶¡¹¤·¤¤´é¤Ä¤¤Ë¡Ä¥á¥¥·¥³¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éÁûÆ°¤Î¸µ³ÚÅ·Åê¼ê
¡¡¤«¤Ä¤ÆMLBµåÃÄ¤«¤é¤â¿âÞ·¤ÎÅª¤È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤Åê¼ê¡×¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö7Ç¯´Ö¡×¤Î·îÆü¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÑ²½¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£º£²ó¤Î¡È¸«Á÷¤ê¡É¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼ÃÇÇ°¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Î°ÜÀÒ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸«²ò¡£
¡ÖÀèÈ¯¤ÈÍÞ¤¨¤Ç³ÚÅ·Åê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÄÌ»»120¾¡48¥»¡¼¥Ö¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥¯¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬35ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¡£¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤²¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹âÂÔ¶ø¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëµåÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÀìÇ°¡£
¡¡¤·¤«¤â2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎWHIP¡ÊÅêµå²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ¿»Íµå¡¦Èï°ÂÂÇ¿ô¹ç·×¡Ë¤Ï1.43¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¿ôÃÍ¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ÎÂÇ¿Ç¤ËËÜ¿Í¤¬µñÈÝ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡È¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ´¡É¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÄü¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÂ§ËÜ¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¡È¤½¤ÎÄøÅÙ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2019Ç¯¥ª¥Õ¡¢ÆþÃÄ¤«¤é7Ç¯´Ö¤Ç80¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢³ÚÅ·µåÃÄ¤È7Ç¯20²¯±ß¤È¤â¤µ¤ì¤¿Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Åö»þ¡¢½çÅö¤Ë¤¤¤±¤Ð»Ä¤ê2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³¤³°FA¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢28ºÐ¤Ç°ÛÎã¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤À¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤
¡¡Åö»þ¤Î7Ç¯·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â§ËÜ¤Ï2019Ç¯12·î26ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNewsPicks¡Ù¤Ç¡È¿¿Áê¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¡Ê34¡¢¸½DeNA²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤ä½©»³æÆ¸ãÁª¼ê¡Ê37¡¢¸½¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÃæ¡¢
¡Ô¤½¤â¤½¤â¡¢ËÍ¤Ï¥×¥í¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¼«ÂÎ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ
¡¡¤â¤È¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢
¡Ô¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ÆËþ¹¹¤Ç¤â¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤âÀµÄ¾¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìÊý¤Ç¡Ø²¶¤Ã¤Æ¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ê¤ó¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â³¤¤òÅÏ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Õ
¡¡Èà¤ÎÃæ¤Ç¡È²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°¤À¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ÔÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¡Õ¤Ë¤·¤«¤¹¤®¤º¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ê¤é¤Ð¡ÈÃ¯¤â¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÆ´¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÕ¿®¤ä¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À·ë²Ì¡¢¡ÈÂ§ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¡É¤È¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÈÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¡É¤È¤·¤¿³¤¤òÅÏ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤â¤·º£¸åËÍ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜµå³¦¤Î¤ª»³¤ÎÂç¾¡¢¤â¤¦¾å¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¡È2ÅÙ¡É¤â¸«Á÷¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¡£