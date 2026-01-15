¹â»Ô¼óÁê¡ÈÁá´ü²ò»¶°Õ¸þ¡ÉÅÁ¤¨¤ë¡¡ÂçµÁ¤Ï¡Ä¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×
14Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢º£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤éÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¢£°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
14ÆüÌë¡¢¡ÈÄÀÌÛ¡É¤ÏÇË¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¡Ö²ò»¶¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î23Æü¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¹â»Ô¼óÁê¡ÖÀè¤Û¤ÉÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½¤ÎÊý¡¹¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×
µ¼Ô¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë23Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¹â»Ô¼óÁê¡Ö¤¤¤¨¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¤Ë½é¤á¤ÆÅú¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ê¤É¤Ï¸ì¤é¤ºµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼Êý¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤äÀ¯¸¢¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤ÈÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î»Ñ¤¬¡£Í¿ÅÞ´´Éô¤é¤¬´±Å¡¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¡£¤³¤³¤Ç¡¢Íè½µ23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢19Æü¤ËÁªµó¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ò¼«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¸ì¤Ã¤¿²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°¤ÎÁªµó¤Ï¼«¸øÀ¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç¤ÎÁªµó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿³È½¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀ¯ºö¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿³È½¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ê¤É¡¢Á°²ó¤Î¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿²ò»¶¡£¤½¤ÎÏ¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ä
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡ÖÁ°¤ÎÁªµó¤Þ¤Ç¤Ï¼«¸ø¤ÎÁªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤Æ¤Ê¤¤¡£¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤Ï¼óÁê¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼óÁê¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤È¤·¤ÆÀµÌÌ¤«¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ä
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡Ö¡ÊµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¡Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¼óÁê¤«¤éÁªµó¤ÇÌä¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¼óÁê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢Áªµó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡ÊµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤¬¡ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤ËÁªµó¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡Ö½àÈ÷¤òµÞ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂÖÀª¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸õÊä¼Ô¤ò¤¿¤Æ¤ÆÁªµó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¶Â§¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä´À°¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢Ï¢Î©¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¤Ç¤¹¤Î¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
¡Ö¡ÊQ¡§¸øÌÀ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï26Ç¯´Ö¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢Í¿ÅÞ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÅÞÆâ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤À¡¢¤½¤ÎµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ¡§¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡©¡Ë»ä¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ°ÂÄêÂ¿¿ô¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤òºÇÄã¸Â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¢£ÌîÅÞ¤ÏÈãÈ½¡¡¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡×
¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï²þ¤á¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¡Ä
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡Öº£²ó¤Î²ò»¶¤Ï¹ñÌ±À¸³è¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿ÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤òÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¡¢À¯¼£²È¡¢ÆÃ¤ËÍ¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î»Å»ö¤À¡£²æ¡¹¤¬Í¿ÅÞ¤Î»þ¡¢¤½¤¦¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±À¸³è¤ä·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤ÊÍ½»»¤¬Ç¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡×
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤ËÏ¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ä
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°ÆÅù¤Ï¸øÌÀÅÞ¤â»²²è¤·¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤â¤Î¡£²æ¡¹¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¹ç°Õ¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Í½»»°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ÎÁ°¤ËÏ¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀï¤¤È´¤¯¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤âÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦°Â½»´´»öÄ¹¡ÖÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤¼²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£Íý²ò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ò»¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³ØÆþ»î¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤¬Áªµó¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤«¤é¤À¤±¤Ç°ìÇ¤¤ò¤è¤³¤»¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂÖÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª²ÁÂÐºö¤Î4·î¤ÎÍ½»»¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ç¥¦¥½¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤¬¤¤¤ë4Áªµó¶è¤ÇÎ©·û¤Î¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤äÏ¢·È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢Ï¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤¬¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¦¤È¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÈ¯Â¤·¤¿»þ¤ËÌä¤¦¤¿¤é¤¤¤¤¤·¡¢²æ¡¹¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤äÀã¹ñ¤ÎÊý¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌä¤¦¤Î¤¬»ä¤Ï¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡Ö²ò»¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤éÀï¤¤È´¤¯¤Î¤ß¡£Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬Á´ÉôÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡ÖºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤¹¤®¤ë²ò»¶¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ñÌ±À¸³è¤äÍ½»»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÏÀÀï¤ò¤ï¤¬ÅÞ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡×¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÀ¼
¹â»Ô¼óÁê¤¬·èÃÇ¤·Í¿ÅÞ´´Éô¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¡¢15Æü¤«¤é¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤ÎÍèÆü¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³°¸ò¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼óÁê¤¬Ä¾ÀÜÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤¬¡ÖÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡×ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¡£ÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×
ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñÁá´ü¤Î²ò»¶¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÁªµóÀï¡£Áªµó´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¡Ä
¢£Àã¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁªµó¡¢²¿¤¬ÂçÊÑ¡©
¡È¿¿Åß¤ÎÀï¤¤¡É¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¡£¡Ønews zero¡Ù¤¬14Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈËÌ¤ÎÂçÃÏ¡ÉËÌ³¤Æ»¡£¼Ö¤Î¹â¤µ¤ò¤³¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÀã¡£»¥ËÚ»Ô¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÀã¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁªµó¡É¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Àã¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ñÀ¯Áªµó¡¢²¿¤¬ÂçÊÑ¡©
»¥ËÚ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¦Áªµó²ÝÄ¹¡ÖÀã¤Î»þ´ü¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ã¤ÆÊ¿À®2Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢30Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤È¤«¿´ÇÛ»ö¤È¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤¬¡¢¤³¤Î»öÌ³¶É¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×
¢£¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì¤ÏÀã¤ÇËä¤Þ¤ê¡Ä¤Þ¤º¤Ï½üÀã
1990Ç¯°ÊÍè¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿¿Åß¤Î½°±¡Áª¡£Ãæ¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬¡Ä
»¥ËÚ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¦Áªµó²ÝÄ¹¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç2000¤«½ê°Ê¾å¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬º£¡¢Àã¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁ´ÉôÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×
Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨ÈÄÀßÃÖ¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç·Ç¼¨ÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ÊÂÌÚ±ÀÉö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö°ÊÁ°¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¹ø¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
»¥ËÚ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¦Áªµó²ÝÄ¹¡Ö¤Þ¤º¤Ï½üÀã¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢Àã¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤¬2ÃÊ³¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¤½¤ì¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×
¢£ÅêÉ¼È¢±¿¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡¢³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤âÉÔ°Â
¿´ÇÛ»ö¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£Íè·î4Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£½°±¡Áª¤¬Íè·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢2¤Ä¤ÎÆüÄø¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àã¤Þ¤Ä¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÇ¯Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡Ä
»¥ËÚ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¦Áªµó²ÝÄ¹¡ÖÅêÉ¼½ê¤«¤é³«É¼½ê¤ËÅêÉ¼È¢¤ò±¿¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
ÎãÇ¯¡¢Åê³«É¼Æü¤Ë¤ÏÅêÉ¼È¢¤ò¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç±¿¤Ö¤¿¤á¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î³ÎÊÝ¤âÉÔ°ÂºàÎÁ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Àã¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤É¤¦´¶¤¸¤ë¡©
»¥ËÚ»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¦Áªµó²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÅß¤ÎÁªµó¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Àã¹ñ¤Î½»Ì±¤Ï¡Ä
»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ê70Âå¡Ë¡ÖÅ·¸õ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¨¡¨¡º£²ó¤Ï¹Ô¤¯Í½Äê¤¢¤ë¡©
»¥ËÚ»ÔÌ±¡Ê18¡Ë¡Öº£²ó¤âÂ¿Ê¬¹Ô¤¯Í½Äê¤¢¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ë³°´¨¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê²È¤«¤é½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÀã¤¬¤È¤±¤ÆÃÈ¤«¤¤»þ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¼õ¸³¤È½Å¤Ê¤ê¡Ä½é¤Î½°±¡Áª¡¢18ºÐ¤Ï
ÆÍÁ³¤Î¡È²ò»¶É÷¡É¤Î±Æ¶Á¤Ï¼õ¸³À¸¤Ë¤â¡Ä
¹â¹»3Ç¯À¸¡Ê18¡Ë¡Öº£Ç¯¤ÏÂ¿Ê¬¹Ô¤¯¤ÎÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É2·îÃæ½Ü¤¬¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×
¨¡¨¡´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï¡©
¹â¹»3Ç¯À¸¡Ê18¡Ë¡Ö¼õ¸³¤Ê¤Î¤Ç´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¾Á°´ü¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤íÎ©¤Æ¹þ¤à¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¡×
18ºÐ¤Î¿·À®¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î½°±¡Áª¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¹â¹»3Ç¯À¸¡Ê18¡Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Áªµó¸¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï»³¡¹¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼õ¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¨¡¨¡ÅêÉ¼¤Ï¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¹»3Ç¯À¸¡Ê18¡Ë¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ´ü¶á¤¤¤±¤É¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¼ý½¸¤ÏSNS¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤·¤Æ¡ÊÅêÉ¼Àè¤ò¡Ë·è¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¡Ê1·î14ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë