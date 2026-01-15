ÊÆÀ¯¸¢¤È¡Öº¬ËÜÅªÁê°ã¡×¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¢ÂÐÏÃ·ÑÂ³
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÈÆ±¹ñ¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î³°¸òÃÄ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥é¥¹¥à¥»¥ó³°Áê¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È¤Ï¡Öº¬ËÜÅª¤Ê¸«²ò¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÎÎÍÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¡£°ìÊý¤ÇËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òµÄÏÀ¤¹¤ëºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥à¥»¥ó»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÎ¨Ä¾¤Ç·úÀßÅª¤Ê¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò³ÈÂç¤òÍýÍ³¤ËÊÆ¹ñ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÎÎÍ¤·¤ÆËÉ±Ò¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£