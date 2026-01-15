¥Óー¥³¥ó¼°¤Ç²ò¤¯¡ª¡¡TOEIC(R) ¤ÎÊ¸Ë¡¡¦¸ì×ÃÆñÌä¥É¥ê¥ë¡¡ -- ¸ì×ÃÌäÂê¡Ú¥é¥¸¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¡Û
TOEIC® L&R¥Æ¥¹¥È¤ÎPart 5¤Ç¤Ï¡¢4Âò¤Î·êËä¤áÌäÂê·Á¼°¤ÇÊ¸Ë¡¤ä¸ì×Ã¤ÎÃÎ¼±¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾åµé¼Ô¤Î¶ì¼ê¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿ÆñÌäÂÐºö¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ìÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤È¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤¬Æ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥Óー¥³¥ó¼°¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òÃ£À®¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤ËÆ±¤¸ÉÊ»ì¤ÎÃ±¸ì¤¬ÊÂ¤Ö¸ì×ÃÌäÂê¡£¸ì×ÃÌäÂê¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÉÊ»ì¤Ï¡¢¼ç¤ËÌ¾»ì¡¦Æ°»ì¡¦·ÁÍÆ»ì¡¦Éû»ì¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£Ê¸Ë¡Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏÀµ²ò¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤«¤ËÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤ËÊ¸°Õ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê¸¹½Â¤¤òÇÄ°®¤¹¤ëÎÏ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ì×ÃÌäÂê¡×¼¡¤Î±ÑÊ¸¤Î¶õ½ê¤ËÆþ¤ëºÇ¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò(A)～(D) ¤«¤é1¤ÄÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨±ÑÊ¸¤ÎÌõ¤È²òÅú²òÀâ¤Ï¡¢ÌäÂê3¤Î¸å¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. It is reported that Maple Avenue, where the stadium is located, will be ------- this weekend due to a sporting event.
¡¡(A) rapid
¡¡(B) congested
¡¡(C) notifiable
¡¡(D) surplus
2. Groovin Pop Company has decided to invest in an update of their Web site to ------- the customer experience.
¡¡(A) withstand
¡¡(B) restore
¡¡(C) station
¡¡(D) enhance
3. Bright Fit Clothing¡Çs new jackets were ------- displayed in the store window after their release.
¡¡(A) prominently
¡¡(B) sharply
¡¡(C) eventually
¡¡(D) lately
1. Àµ²ò¡ÊB¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëMapleÄÌ¤ê¤Ïº£½µËö¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸¶°ø¤Ç½ÂÂÚ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²òÀâ¡¡It is reported that ～¤Ç¡Ö～¤À¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¡£¶õ½ê¤Ï¤³¤ÎÉ½¸½¤ÎthatÀá¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£Maple Avenue¤¬thatÀá¤Î¼ç¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÀè¹Ô»ì¤È¤·¤ÆÊäÂÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤ëÈóÀ©¸ÂÍÑË¡¤Î´Ø·¸Éû»ìÀá¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢will be¤È¤¤¤¦Æ°»ì¤È¶õ½ê¤¬¤¢¤ë¡£ÁªÂò»è¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï·ÁÍÆ»ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢thatÀá¤ÎÃæ¤ÏÂè2Ê¸·¿(SVC)¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£(B)¡Öº®»¨¤·¤¿¡×¤ò¶õ½ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Maple Avenue ... will be congested¤Ç¡ÖMapleÄÌ¤ê¤Ï½ÂÂÚ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¸°Õ¤¬ÄÌ¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢(B)¤¬Àµ²ò¡£
(A)¤Ï¡ÖµÞÂ®¤Ê¡×¡¢(C)¤Ï¡ÖÄÌÃÎ¤¹¤Ù¤¡×¡¢(D)¤Ï¡ÖÍ¾Ê¬¤Î¡×¤Î°ÕÌ£¡£
2. Àµ²ò¡ÊD¡Ë
Groovin Pop¼Ò¤Ï¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¹¹¿·¤Ë»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²òÀâ¡¡ÁªÂò»è¤Ë¤ÏÆ°»ì¤ÎÆ¯¤¤ò»ý¤Ä¸ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶õ½ê¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¼ç¸ì¤È½Ò¸ìÆ°»ì¤È¤¤¤¦Ê¸¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶õ½ê¤ò´Þ¤àto°Ê¹ß¤Ï¡¢Éû»ìÅªÍÑË¡¤ÎtoÉÔÄê»ì¶ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼çÀá¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¹¹¿·¤Ë»ñ¶â¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£(D)¡Ö～¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡×¤ò¶õ½ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢toÉÔÄê»ì¶ç¤¬¤½¤ÎÌÜÅª¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¹¹¿·¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÊ¸°Õ¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢(D)¤¬Àµ²ò¡£
(A)¤Ï¡Ö～¤ËÂÑ¤¨¤ë¡×¡¢(B)¤Ï¡Ö～¤ò½¤Éü¤¹¤ë¡×¡¢(C)¤Ï¡Ö～¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡×¤Î°ÕÌ£¡£
3. Àµ²ò¡ÊA¡Ë
Bright Fit°áÎÁÉÊÅ¹¤Î¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä¸å¡¢¥·¥çー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²òÀâ¡¡ÁªÂò»è¤Ë¤ÏÉû»ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜÊ¸¤Ï¡¢Bright Fit Clothing¡Çs new jackets¤¬¼ç¸ì¡¢were (-------) displayed¤¬½Ò¸ìÆ°»ì¤ÎÂè1Ê¸·¿(SV)¤Î·Á¡£¶õ½ê¤ÏÊ¸¤Î½Ò¸ìÆ°»ì¤Ç¤¢¤ëwere displayed¡ÖÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò½¤¾þ¤·¤ÆÊ¸°Õ¤¬ÄÌ¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¥·¥çー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ê¸°Õ¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤Ïwere prominently displayed¤Ç¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë(A)¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡×¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢(A)¤¬Àµ²ò¡£
be prominently displayed¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£(B)¤Ï¡ÖµÞ·ã¤Ë¡×¡¢(C)¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡×¡¢(D)¤Ï¡ÖºÇ¶á¡×¤Î°ÕÌ£¡£
TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).
This website is not endorsed or approved by ETS.
¢¨L&R means LISTENING and READING.
1999Ç¯ÁÏ¶È¡£¸ì³Ø¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µºàÀ©ºî²ñ¼Ò¡£TOEIC®¡¢±Ñ¸¡®¡¢TOEFL®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Î»ñ³Ê»î¸³¤«¤é¡¢»Ò¶¡±Ñ¸ì¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»±Ñ¸ì¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤Þ¤Ç¡¢±Ñ¸ì¶µºàÁ´ÈÌ¤Î¼¹É®¡¦À©ºî¤òÉý¹¤¯¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØTOEIC® L&R TEST ¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢³ÍÆÀºÇ¶¯±ÑÃ±¸ì¡Ù¡Ê¥Ù¥ì½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØTOEIC® L¡õR TEST Part5¡õ6¤Îµ´Âà¼£¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£YouTube¡Ö¥Óー¥³¥ó ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¦¸ø¼°LINE¤Ë¤Æ¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¢£¡ÖNHK¥Æ¥¥¹¥È¡¡¥é¥¸¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¡¡2026Ç¯2·î¹æ¡×¤è¤ê
¢£Ê¸¡¡Media Beacon