Èá´ê¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¡×¤Ø¡ª¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó µ´Ìç¤¹¤®¤ë¡ÖWÇÕ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¡×¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¡×¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
º£Ç¯6·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤ËÄ©¤à¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£²áµî4ÅÙÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¡×¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÀìÌç²È¡¢¥ß¥à¥é¥æ¥¦¥¹¥±»á¤È¥ì¥ª¡¦¥¶¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWÇÕ¤Ç´üÂÔ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÁª¼ê
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú½¼¼Â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤È¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ëÄ¹Í§¡×¡Û
¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î³«Ëë¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¾å¤êÄ´»Ò¤Î¤Þ¤Þ¡¢Èá´ê¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¡×¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤Î¤¬¤à¤·¤íÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ïº£¤Î´ðËÜÀï½Ñ¤Ç¤¢¤ë3¥Ð¥Ã¥¯°Ê³°¤â»î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¤¤«¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î³ÎÅÙ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£Àï½Ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤êÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±ÀöÎý¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÀï½ÑÊ¬ÀÏ´±¤È¤·¤ÆYouTube¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ë¥ì¥ª¡¦¥¶¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥ª¥¶¡Ë»á¤À¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼èºàÎò¤âÄ¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ß¥à¥é¥æ¥¦¥¹¥±»á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Ö¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î8Ç¯¡¢°ìÈÖÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁª¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê²½¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢¹¤²¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì¹ñ¤¬48¥õ¹ñ¤ËÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¥Ù¥¹¥È32¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÀï¤¤¤âÄ¹¤¤¤¿¤á¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏWÇÕ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
Ãæ¤Ç¤â¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¡£¼ç¾¤Î±óÆ£ ¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤â¤Ç¤¤ë³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëº´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¹¥Ä´¤ÎÅÄÃæ ÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤é¤¬¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬°ú¤¤¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ï¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï³ùÅÄ¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤é¤Ð¹¶·âÅª¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤é¤Ð¼éÈ÷Åª¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¥ì¥ª¥¶»á¤âº£¤ÎÂåÉ½¤Ç¤Ï³ùÅÄ¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤âÁí¹çÃÍ¤Î¹â¤¤¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¡£¤¿¤À¡¢º£¤ÎÂåÉ½¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÀï½Ñ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢³ùÅÄ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÁØ¤¬¸ü¤¯Áª¹Í¤¬Çº¤Þ¤·¤¤¤Î¤¬DF¿Ø¡£ÈÄÁÒ Þæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢ÅÏÊÕ ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎÄ®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤ä¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¤é¤â¡Ö·ò¹¯ÂÎ¡×¤Ê¤é¤ÐÍÎÏ¸õÊä¤À¡£
¡ÖÂè2¼¡¿¹ÊÝÂÎÀ©¤ÇºÇ¤â¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬DF¿Ø¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁª¼ê¤ò»î¤·¤¿·ë²Ì¡¢Áª¼êÁØ¤Ï²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡£Ä¹Ç¯¡¢ÂåÉ½¤Îµã¤¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ¤âÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¡Ö»Ä¤êÈ¾Ç¯¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¼¡Âè¤Ç¤Ï¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤â²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥É¤ÎÆ²°Â Î§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤È»°ãø ·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ÏÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹ÂÐ±þ¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÏDF¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤äÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤¬¥µ¥¤¥É·óÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¤³¤ì¤À¤±¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¸Ø¤ëº£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö5Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡×¤Î°Î¶È¤¬¤«¤«¤ëÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¸·¤·¤¤¤«¡©
¡Ö»ä¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤âÆü´ÚWÇÕ¤Î½©ÅÄ Ë¤µ¤ó¤äÃæ»³²í»Ë¤µ¤ó¡¢Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÀîÅç±Ê»ÌÁª¼ê¡ÊÈØÅÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤ÏÂ¿¤¤¡£
°ìÀâ¤Ç¤Ï¥³¡¼¥ÁÅÐÏ¿¤ÇËÜÂç²ñ¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÅ¯³Ø¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ú¥Ù¥¹¥È8¤Ø¤Î¸°¤Ï¥é¥¦¥ó¥É32¤ÎÁê¼ê¡Û
¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÂÐÀï¹ñ¤â·è¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬Æþ¤Ã¤¿FÁÈ¤Ï¡¢¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤Æ3·î¤Ë·è¤Þ¤ë²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕBÁÈ¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤Ë¡£ÆüËÜ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¾¡¤Á¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¤¤¡£´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎàÃÏ¸ªá¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À°Ê³°¤ÏÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¡£º£²ó¤Ï3°Ì¤Ç¤âÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤Ï80¡ó°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
¥ß¥à¥é»á¤â¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Ø¤Î¹¥ºàÎÁ¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÃÏÂÐºö¡¢½ëÇ®ÂÐºö¡¢»þº¹ÂÐºö¤¬ÉÔÍ×¤ÎÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÆîÊÆÀª¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢²¤½£Àª¤¬2¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤â¹¥ºàÎÁ¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤ó¤À4Âç²ñ¤Î¤¦¤Á¡¢3Âç²ñ¤Ç²¤½£Àª¤¬2¥Á¡¼¥à¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ê¤é¤Ð¡¢µ¤¤¬Áá¤¤¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤À¤¬¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤âÅ¸Ë¾¤·¤¿¤¤¡£º£Âç²ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤â¡¢Èá´ê¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö1°Ì¤«2°ÌÄÌ²á¤Î¾ì¹ç¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤Î¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¥Ù¥¹¥È4¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£½Ð¾ìÏÈ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î32¤«¤é48¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×3°Ì¤Ç¤âÀ®ÀÓ¾å°Ì¤Î8¥Á¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥â¥í¥Ã¥³¡¢¾¡¤Á¿Ê¤à¾å¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬·ù¤«¡©
¡ÖÃÇÁ³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤¹¡£¥â¥í¥Ã¥³¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Æ±¤¸Áê¼ê¤Ø¤ÎÏ¢ÇÔ¡¢¤·¤«¤âWÇÕ¤ÇÉé¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹ñÌ±¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¡¢²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¾¡¤Á¤Ë¤¯¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¶¯¹ë¹ñ¤À¤Ã¤Æ·ù¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤ÇÅö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤ÏÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹FW¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤òÍÞ¤¨¹þ¤á¤ë¤«
¡Ú¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡×¤Øµá¤à¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤ÇÅö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¤òÍÊ¤¹¤ëÁ°²óÂç²ñ4°Ì¤Î¶¯¹ë¤À
²áµî¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£´ÊÃ±¤ÊÄ©Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥é¥¦¥ó¥É32¤ò´Þ¤á¡¢Âç²ñ¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤¬Âç¤¤Ê¥ä¥Þ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ÆÍÇË¤ÇÃ£À®´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÇÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢Âç²ñÁ´ÂÎ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤¹¤ë¤«¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¨²ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥ß¥à¥é»á¤Ï¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤ò¤¤¤«¤ËÁª¤Ö¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÂç²ñÁ°¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö±óÆ£¤¬½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç²ñÁ°¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤äÎý½¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð»î¹ç´ª¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£º£¤ÏÉé½ýÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢WÇÕ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2002Ç¯Æü´ÚWÇÕ¤Ç°ðËÜ½á°ì¤µ¤ó¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤â¡¢Åö»þ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤à¤·¤í¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀï¤¦º´Ìî¤¬ÁêÅöÈèÊÀ¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬º£¤«¤é¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶Âç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤¹¤ëÁª¼ê¤¬2¡¢3¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬É¬¤º¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ì¤ÐÈèÏ«¤âÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¤·¡¢WÇÕ¤Ç¤Ï»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Âç²ñÃæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´ÝÍç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¢º´Ìî¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¢¤¿¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½éÀï¤Ç¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤¹¤ëÁª¼ê¤¬2¡¢3¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ë¥ß¥à¥é»á¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄ®Ìî¡¢º´Ìî¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¢¤¿¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ì¥ª¥¶»á¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÌÀ³Î¤Ê¿¤Ó¤·¤í¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¼ó°Ì¤òÁè¤¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇÈ¤¬Íè¤Æ¡Ø¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎWÇÕ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÎÀºÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥¿¡¼¥óÁý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼»þ¤Î¼éÈ÷¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¤¤¤«¤Ë¾å¤²¤ë¤«¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Å¹þ¤à¤À¤±¤Ç¾¡Î¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
3·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤â·èÄê¡£WÇÕÁ°¤Î½ÅÍ×¤Ê»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¾ì¤Ï¤â¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
8ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò2026¡×¤Ê¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤ÎºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¾¡Éé¤ÎÇ¯¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò