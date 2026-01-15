¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖICBM¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡À¤³¦¤Ç6¥«¹ñ¤·¤«ÊÝÍ­¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ä

ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖICBM¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

·³»öÅª¶¼°Ò¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡Ä

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©

Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦

Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

ICBM¡Êintercontinental ballistic missile¡Ë¤È¤Ï¡ÖÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤«¤éÊÌ¤ÎÂçÎ¦¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤Û¤É¤ÎÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤¼ÍÄøµ÷Î¥¤ò»ý¤Ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¤Ë³ËÃÆÆ¬¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿·³»öÊ¼´ï¤Ç¤¹¡£È¯¼Í¤µ¤ì¤ë¤È¥í¥±¥Ã¥È¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ç±§Ãè¶õ´Ö¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃÆÆ»¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊüÊªÀþ¾õ¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍî²¼¤·¤Þ¤¹¡£

ICBMºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¿ôÀé¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é°ìËü¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤òÈô¹Ô¤Ç¤­¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯¼Í¹ñ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤ä·³»ö»ÜÀß¤ËÃ»»þ´Ö¤ÇÅþÃ£¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Þ·â¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤Î¹âÂ®¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ²È¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤éÊóÉü¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼¡²ó¤ÎÆñ²òÎ¬¸ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª

