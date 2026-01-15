¡Ú½ÂÃ«¡Û½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨Å¹¸ÂÄê¡ª¥Ô¥±¥«¥Õ¥§¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ñ¥Õ¥§
ºòÇ¯12·î19Æü¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨7³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Øgelato pique cafe¡Ù¡£¹¡¹¤È¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢52ÀÊ¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹ー¥Ú¥¹¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤ä¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£gelato pique cafe¤Ï¥¯¥ìー¥×¤ä¥¸¥§¥éー¥È¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨Å¹¤Ç¤·¤«¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©ÁáÂ®¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨Å¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡ÖSHIBUYA parfait¡×
1·î6Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥±¥Ù¥¢¥¯¥Ã¥ー¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
ÍÎÍü&¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Ù¥êー&¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¡¢ËõÃã&¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î3¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î2¼ïÎà¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー½Õ¸ÂÄê¥®¥Õ¥ÈÅÐ¾ì♡¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤ÈºùËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä
º£¤·¤«¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤µ¨Àá¸ÂÄê¡ªÍÎÍü&¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥§
ÍÎÍü&¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Á³Ê:1,280±ß(ÀÇ¹þ)
¾å¤«¤é¡¢¥Ô¥±¥Ù¥¢¥¯¥Ã¥ー¡¢ÍÎÍü¤Î¥³¥ó¥Ýー¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¸¥§¥éー¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¯¥êー¥à¡¢¥á¥ì¥ó¥²¡¢¤æ¤º¥¸¥ã¥à¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ó¥¿ー¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¡¢¤æ¤º¥¸¥ã¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤ÎÍÎÍü¥³¥ó¥Ýー¥È¤È¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µ¨Àá¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥êー&¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¥Ù¥êー&¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í²Á³Ê:1,280±ß(ÀÇ¹þ)
¾å¤«¤é¡¢¥Ô¥±¥Ù¥¢¥¯¥Ã¥ー¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥§¥éー¥È¡¢¤¤¤Á¤´¡¢¥Ù¥êー¥½ー¥¹¡¢¥á¥ì¥ó¥²¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥¯¥êー¥à¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤Á¤´¥èー¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¡ª´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3¼ïÎà¤ÎÃæ¤Ç¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡ª
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ô¥±¥Ù¥¢¤¬Âç½¸¹ç¤ÎÅ¹Æâ
¾ÈÌÀ¤ä°Ø»Ò¤Ê¤É¥Ô¥±¥Ù¥¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤Å¹Æâ¤Ç¤¹¡£Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è♡
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Ï52ÀÊ¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹ー¥Ú¥¹¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µÙ·Æ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£½ÂÃ«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
gelato pique cafe(½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨Å¹)
½»½ê:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨7³¬
¸òÄÌ¼êÃÊ:½ÂÃ«±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö:11:00-22:00(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー21:30)