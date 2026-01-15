¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤¤é¤«¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×Ç¯´Ö½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥Ñ¥¿ー
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë4¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡£ÉôÌçÊÌ¤Î¥Çー¥¿¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤¤é¤«¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Î³«ËëÀï¤«¤é»È¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Çー¥ë DS72¡×¤Î¥Ñ¥¿ー¤À¤Ã¤¿¡£
4Ç¯´Ö»È¤¤Â³¤±¤¿
¥Ñ¥¿ー¤òÊÑ¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
ºòÇ¯¤Þ¤Çº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï4Ç¯´Ö¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥¿ー¡Ê¥Ô¥ó 2021 DS72¡Ë¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£2024¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ÎÁ°¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1ÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÇ´¶¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿ー¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï³«ËëÀï¤«¤é¥Ñ¥¿ー¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¿·¥Ñ¥¿ー¤Ï2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Çー¥ë DS72¡×¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿ー¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È4·î¤Ë¥×¥í½éÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¤È¤º´µ×´Ö¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂÇ´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤ËÅ¾¤¬¤ê¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¥¹¥¥ー¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡ÖÅ¾¤¬¤ê¤¬¤è¤¤¥Ñ¥¿ー¤Ï¥³¥Ä¥ó¤ÈÃÆ¤¯¤è¤¦¤ÊÂÇ´¶¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯½éÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¼¡¤Ï2¾¡ÌÜ¡¢3¾¡ÌÜ¤È¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¥¬¥ó¥Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥µー¥ÈÁÇºà¤Î¡È¿·PEBAX¡É¤Ï
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥Éー¥Ô¥ó¥°¡×
º´µ×´Ö¤¬¤¤¤¦¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤ËÅ¾¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï¡¢¥Õ¥§ー¥¹¥¤¥ó¥µー¥È¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Çー¥ë¡×¥·¥êー¥º¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡È¿·PEBAX¡É¤Ï·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½ÀÆðÀ¤¬¹â¤¯¡¢¹äÀ¤ÈÂÑµ×À¤Þ¤Ç·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·PEBAX¥¤¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢ÂÇ´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤Ë¡¢²»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤ë¤Î¤Çµ÷Î¥´¶¤ò¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤
ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥Éー¥Ô¥ó¥°¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³×¿·Åª¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢¸üÄì¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¥´¥ë¥ÕÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Æ¥Ñ¥¿ー¤Î¥Õ¥§ー¥¹¥¤¥ó¥µー¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï2¾¡ÌÜ¡¢3¾¡ÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë4¾¡ÌÜ¤Þ¤Ç¤¢¤²¤ÆÇ¯´Ö½÷²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î³èÌö¤ò¤â¤Ã¤È¤â»Ù¤¨¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¥Ñ¥¿ー¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Çー¥ë¤Î¥Ñ¥¿ー¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Î17ÈÖ¥Ûー¥ë¤Ç·è¤á¤¿Ä¹¤¤¥Ñー¥Ñ¥Ã¥È¤¬1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥¿ー¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¿ô»ú¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ê¤¬¤é¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤À¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡£2024Ç¯¤â¥·¥ç¥Ã¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¥Üー¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥¥ó¥°1°Ì¡¢¥Ñー¥ª¥óÎ¨5°Ì¤È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï32°Ì¡Ê29.4775¡Ë¡£
2025Ç¯¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ê¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤¬7°Ì¡Ê29.0042¡Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¥Ðー¥Ç¥£¿ô1°Ì¡Ê3.8987¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¶á¤Î¥Ô¥ó¤Ï¡ÖG440¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´¤Ê¥»ー¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1959Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¤È¤¤Ï¥Ñ¥¿ー¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎDNA¤Ï2025Ç¯¤Ë¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¼ëè½¡¡
¡ü¤µ¤¯¤Þ¡¦¤·¤å¤ê¡¿2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£3ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¤Ç³èÌö¡£2021Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ç¹ç³Ê¡£2025Ç¯¤Ï4¾¡¤ò¤¢¤²¤ÆÇ¯´Ö½÷²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂçÅì·úÂ÷½êÂ°¡£
