¡¡Àµ·î¾þ¤ê¤Ê¤É¤òÇ³¤ä¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¼ãµÜÄ®¤Î¤É¤ó¤É¾Æ¤¤¬11Æü¡¢ÃÝÅÄ¸ø±à¶á¤¯¤Î»°·¨Àî²ÏÀîÉß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ä®Æâ¤Î½»Ì±¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¤·¤áÆì¤ä¤ª»¥¤Ê¤É¤òÃÝ¤ä¥µ¥µ¤ÇÁÈ¤ó¤À¹â¤µÌó10¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤ä¤°¤é¤ËÇ¼¤á¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢Ç³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãµÜÄ®ÀÄÁÔÇ¯²ñ¡Ê»Ö²ì¾¡É§²ñÄ¹¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆËèÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡£¤ä¤°¤é¤ÏÅöÆüÄ«¡¢ÀÄÁÔÇ¯²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆîÉôÃæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤â²Ã¤ï¤Ã¤ÆÁÈ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¿À»ö¤Î¸å¡¢¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÇ¯ÃË¡¢Ç¯½÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤°¤é¤ËÅÀ²Ð¡£²Ð¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ê¡¢Å·¤ò¾Ç¤¬¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÀ¸Åç·¼°ì¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ïº´²ì´Ø¤ÇÂç¤¤Ê²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤¯Ê¿²º¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë