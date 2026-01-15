¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¿å³²¾è¤ê±Û¤¨¹á¹Á¤ØÍ¢½Ð¡¡ÆÃ»º¤ÎÈÕÇòÍ®¡¡Ì£¤Ë¼«¿®¡¢½ÕÀáÂ£ÅúÍÑ¡¡JA¤ä¤Ä¤·¤í¤Ç½ÐÈ¯¼°
¡¡È¬ÂåÃÏ°èÆÃ»º¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¤«¤ó¤¤ÄÎà¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÈÕÇòÍ®¡Ê¤Ð¤ó¤Ú¤¤¤æ¡Ë¡×¤ò¹á¹Á¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë½ÐÈ¯¼°¤¬9Æü¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤ÎJA¤ä¤Ä¤·¤íËÜ½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤ËÃÏ°è¤ò½±¤Ã¤¿¿å³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¾å¡¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿Ìó2100¸Ä¤ÏÈ¬Âå¹Á¤«¤éÁ¥ÊØ¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢º£·î29Æü¤«¤é2·î16Æü¤Þ¤Ç¥¤¥ª¥ó¥¹¥È¥¢¡¼¥º¹á¹Á13Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈÕÇòÍ®¥Õ¥§¥¢¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ²Ú·÷¤Ç¤Ï¡¢²«¿§¤Ç´Ý¤¯¤ÆÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ï±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ÈÕÇòÍ®¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤ÎÂ£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹á¹Á¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤¬2015Ç¯¤Ë»Ï¤áº£²ó¤Ç12²óÌÜ¡£
¡¡½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Î¾®ÌîÂÙÊå»ÔÄ¹¤äÉ¹ÀîÄ®¤ÎÆ£ËÜ°ì¿ÃÄ®Ä¹¤Î¤Û¤«¡¢À¸»º¼Ô¤ä¥¤¥ª¥ó¶å½£¤Î´Ø·¸¼Ô¤éÌó50¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£º£µ¨¤ÏL¶Ì¡ÊÄ¾·Â17¡Á19¥»¥ó¥Á¡Ë2100¸Ä¡¢3L¶Ì¡ÊÆ±21¡Á23¥»¥ó¥Á¡Ë32¸Ä¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢ÈÕÇòÍ®¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤òÇï¼ê¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤ÎÈÕÇòÍ®ÇÀ²È¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¸©¤ä¤Ä¤·¤íÈÕÇòÍ®¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Î¿¹ÅÄ½¤²ñÄ¹¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢ºò²Æ¤Î°Û¾ï¹â²¹¤äµÏ¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤ë¿å³²¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¶ÌÂÀ¤ê¤ä½Ð²ÙÎÌ¤Î¸º¾¯¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÀ²È¤ÎÅØÎÏ¤ÇÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤ÎÎÌ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë