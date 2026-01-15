¡ÎÊ¡²¬¸©¡ÏÈÓÄÍ¤ÎÉØ¿Í²ñ¤ÈNPOË¡¿Í¡¡º¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â»Ù±ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡1·î17Æü¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡¡18Æü¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¡24Æü¥³¥¹¥â¥¹¿©Æ²
¡¡º¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Ê¡²¬¸©¤ÎÈÓÄÍ»ÔÉØ¿Í²ñ¤ÈNPOË¡¿Í¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯ÈÓÄÍ¤¬¡¢º£Ç¯¤â²¹¤«¤Ê´óÉÕ¤ä¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å1¡Á3»þ¡¢¥¤¥ª¥óÊæÇÈ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÆ±»Ô»Þ¹ñ¡Ë¤ÎÀµÌÌ¸¼´Ø¤Ç¡¢²ÈÄí¤ä´ë¶È¤«¤é¿©ÉÊ¤òÊç¤ë¡Ö¥Õ¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¡£¤ªÊÆ¤Î¤Û¤«¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬1¥«·î°Ê¾å¤¢¤ë¥ì¥È¥ë¥È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¡¢´ÌµÍ¡¢¤ª²Û»Ò¡¢´¥ÊªÎà¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý¡£³«ÉõºÑ¤ß¿©ÉÊ¤äÆù¡¦Á¯µûÎà¤ÏÉÔ²Ä¡£
¡¡18Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°10»þ¡ÁÀµ¸á¡¢µì¥¹¡¼¥Ñ¡¼ASO»³ÆâÅ¹Î¢¡ÊÆ±»Ô²¼»°½ï¡Ë¤Ç¿©ÉÊÌµÎÁÇÛÉÛ¤Î¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÈÓÄÍ¡¦²ÅËãÎ¾»Ô¤È·ËÀîÄ®¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ¤ÎÀèÃå50À¤ÂÓ¤Ë¡ÊÀ¸³èÊÝ¸îÀ¤ÂÓ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£17Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°»ý»²¤ò¡£
¡¡24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å2»þ¡¢ÈÓÄÍ»Ô±ÐÅÄ¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÆ±»Ô¼¯ÌÓÇÏ¡Ë¤Ç¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¿©Æ²¡×¤ò³«ºÅ¡£»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤¬¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤òºî¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ï½ÉÂê¤â²Ä¡£¿åÅû¤ä¥¨¥×¥í¥ó¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É»ý»²¡£Äê°÷30¿Í¡£¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡¢Âç¿Í1¿Í300±ß¡£Í½Ìó¤Ï23Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¡£
¡¡Í½Ìó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°æ¾å¤µ¤ó¡á090¡Ê8353¡Ë4500¡¢À¾Àî¤µ¤ó¡á090¡Ê4473¡Ë3957¡£
¡¡¡Ê´äºêÂóÏº¡Ë