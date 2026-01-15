¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤³¤½ËÉºÒÎÏ¡×¡¡·§ËÜÃÏ¿Ì10Ç¯¤ÇÂçÀ¾»ÔÄ¹¡¡¹°è·±Îý¡¢ÃÏ¶èÁÈ¿¥½¼¼Â¡Ö¶µ·±¤ò³Î¼Â¤ËÅÁ¾µ¡×
¡¡·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢½»Ì±¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¿È¶á¤ÊÃÏ¶èÃ±°Ì¤ÎËÉºÒÏ¢Íí²ñ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢Æ±»þ¤Ë¶å½£»ÔÄ¹²ñ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¹°èËÉºÒ·±Îý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎËÉºÒÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
¡¡ÂçÀ¾»á¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬Éü¶½½»Âð¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤·¤¿Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸òÎ®²ñ¤äÁêÃÌ»Ù±ç¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ®²Ì¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¸ø½õ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ëÁ°¤Î½éÆ°ÃÊ³¬¤Ç¤Ï½»Ì±¥ì¥Ù¥ë¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤³¤½¤¬¿¿¤ÎËÉºÒÎÏ¡£·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎºÇÂç¤Î¶µ·±¤Ï¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Î¼Â¤ËÅÁ¾µ¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ°èÁÈ¿¥¤ÎÀßÃÖ¤â¶µ·±¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¸å¡¢»ÔÆâ¤ÎÁ´¾®³Ø¹»¶è¤Ê¤É96ÃÏ¶è¤ËËÉºÒÏ¢Íí²ñ¤òÀßÃÖ¡£²¼ÉôÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ³Ø¹»»ÜÀß¤Ê¤É200¥«½ê¤Î»ØÄêÈòÆñ½ê¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤òÃ´¤¦ÈòÆñ½ê±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÈ¿¥Î¨¤Ï9³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹°è¹çÆ±·±Îý¤Ï¡¢¤Þ¤º5·îÃæ½Ü¤Ë·×²è¡£¶å½£»ÔÄ¹²ñ¤ÎËÉºÒÉô²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·§ËÜ»Ô¤¬ÈïºÒ¤·¤Æ±þ±ç¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¾»á¤Ï¡¢ÈòÆñ½ê¤Î´Ä¶²þÁ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡ÖTKB48¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÈïºÒ¸å48»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¥È¥¤¥ì¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡Ê²¹¤«¤¤¿©¤ÙÊª¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¼è¤é¤ì¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¾Àß¥È¥¤¥ì¤ä¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤¼ÖÎ¾¡¢¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÎÈÂÁ÷¡¦Àß±Ä¤ò·§ËÜ»Ô°Ê³°¤Î¼«¼£ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¸©¡¢Â¾»Ô¤Ê¤É¹°èÏ¢·È¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê·±Îý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¤â»ë»¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤Î¶µ·±¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©¤Ë¤Ï¼«±ÒÂâ¤ä¸©·Ù¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê·±Îý¤â·×²è¤¹¤ë¡£ºÒ³²¸½¾ì¤Ç¤Îµß½õ¡¢Êª»ñ¤Î½¸ÀÑ¡¦Í¢Á÷¤Ê¤É´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÀ¾»á¤Ï¡Ö»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÃÏ¿Ì¤Îµ²±¡¢¶µ·±¤ÏËº¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£»Ù±ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÈÉü¶½¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ²±¤È¶µ·±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£