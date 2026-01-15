¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÄ¹ºê¥Ð¥¹¸ºÊØ¤Ø¡¡31Æü¤«¤é3·îËö¤Þ¤Ç¡¡±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ç¡Ö¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¡×
¡¡Ä¹ºê¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëÄ¹ºê¼«Æ°¼Ö¡ÊÄ¹ºê»Ô¡Ë¤Ï1·î31Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÊ¿ÆüÊØ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÅÚÍË¤òÆüÍË¡¦½ËÆü¥À¥¤¥ä¤ÇÁö¤é¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¸ºÊØºö¤Î¼Â»ÜÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¿Å¾¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÊØ¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ºÊØ¿ô¤ÏÊ¿Æü¤Ç41ÊØ¡¢ÅÚÍË¤Ï¥À¥¤¥äÊÑ¹¹¤È´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¥Ð¥¹±¿µÙ¤ËÈ¼¤¤311ÊØ¡¢ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï½ä²ó¥Ð¥¹¤È´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È±¿µÙ¤Ç61ÊØ¡Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï±¿Å¾¼êÉÔÂ¤¬¾ïÂÖ²½¡£²Ã¤¨¤ÆºÇ¶á¤Ï¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÄÌ±¡¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤Ç40¿Í¤Û¤ÉÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¤µ¤¤¤«¤¤¸òÄÌ¡ÊÀ¾³¤»Ô¡Ë¤â3¿Í¤Û¤É±¿Å¾¼ê¤¬ÉÔÂ¡£1·î31Æü¤«¤éÊ¿ÆüÊØ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚÍË¤òÆüÍË¡¦½ËÆü¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¡£¸ºÊØ¤Ï11ÊØ¡£Î¾¼Ò¤È¤â4·î¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Þ¤Ç¤Î¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë