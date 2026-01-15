¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¡ÖÉÔÅÐ¹»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±Ç²è¾å±Ç¤È°Õ¸«¸ò´¹¡¡1·î18Æü¡¢ÂçÌî¾ë»Ô
¡¡ÉÔÅÐ¹»¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î±Ç²è¡Öå«²¦»Ò¤ÈÌµ¸Â¤Î°ìÊâ¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤È´¶ÁÛ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤ÎÆîÊ¡²¬¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Î¸þ¹¯Âå¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡áÊ¡ÄÅ»Ô¡á¤¬´ë²è¡£¸á¸å1»þ¤È3»þ¤«¤é¤Î2²ó¤¢¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ï70Ê¬¡£Ãæ³Ø¹»¤òÉñÂæ¤ËÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢Ã´Ç¤¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¸þ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹¤¬»î¹Ôºø¸í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿´¶¤Ç¤â±Ç²è¤Î»ëÄ°¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤Ê¤é¡¢¼«¿È¤Î¶¶ø¤È¤Ï¤ä¤äµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÆîÊ¡²¬¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½ê¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î³èÆ°µòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ä»Ù±ç¼Ô¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡»²²ÃÈñÀé±ß¡£³Æ²óÄê°÷¤Ï30¿Í¤Û¤É¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥á¡¼¥ë¡ákono.cinema@gmail.com