¡¡º´²ì¸©·ÙÄÌ¿®»ØÎá²Ý¤Ï¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤Î110ÈÖ¼õÍý·ï¿ô¤¬6Ëü4513·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ8371·ïÁý¡Ë¤Ç¡¢Åý·×¤Î»Ä¤ë18Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡×¡ÊÆ¿Î®¡Ë¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤¬Á´¹ñÅª¤ËÈ¯À¸¤·¡¢¶á½ê¤Ç¸«´·¤ì¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ì°ø¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌÊóÆâÍÆ¤Î¼ç¤ÊÆâÌõ¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ä°ãÈ¿´Ø·¸¤¬2Ëü322·ï¡ÊÆ±6¡¦4¡óÁý¡Ë¢¦ÉÔ¿³¼Ô¾ðÊó¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¾ðÊó1Ëü6847·ï¡ÊÆ±15¡¦9¡óÁý¡Ë¢¦¤±¤ó¤«¸ýÏÀ2365·ï¡ÊÆ±11¡¦9¡óÁý¡Ë¢¦¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸î´Ø·¸2581·ï¡ÊÆ±0¡¦9¡óÁý¡Ë¢¦ÈÈºáÈï³²¤Ê¤É¤Î·ºË¡ÈÈ´Ø·¸2074·ï¡ÊÆ±25¡¦9¡óÁý¡Ë¡Ý¤Ê¤É¡£
¡¡¼õÍý·ï¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÌÊó¤Ï5Ëü2205·ï¤¢¤ê¡¢80¡¦9¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç1Ëü2308·ï¡Ê19¡¦1¡ó¡Ë¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÛµÞÀ¤ËË³¤·¤¤ÆâÍÆ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÌÈµö¹¹¿·¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¡Ö¶ä¹Ô¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1¿Í¤Çµ¢¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢²È¤Þ¤ÇÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÄÌÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡¢¶ÛµÞÀ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ð¤«¡¢·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ö¡ô9110¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë