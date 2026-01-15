¡Îº´²ì¸©¡ÏµßµÞÃæ¤ËÌµÀþµ¡Íî²¼¡¡80Âå½÷À¤¬º¸ÌÜÉé½ý¡¡º´²ì¹°è¾ÃËÉ¶É
¡¡º´²ì¹°è¾ÃËÉ¶É¤Ï14Æü¡¢µßµÞ³èÆ°Ãæ¤ÎÂâ°÷¤¬·ÈÂÓ¤¹¤ëÌµÀþµ¡¤òÍî²¼¤µ¤»¡¢º´²ì»Ô¤Î80Âå½÷À¤¬º¸ÌÜ¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¸áÁ°¡¢½÷À¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡ÖÃ¦ÎÏ¤·¤ÆÍáÁå¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢µßµÞÂâ°÷¤¬¼«Âð¤Ë½ÐÆ°¡£½÷À¤òÍáÁå¤«¤é½õ¤±½Ð¤·¤ÆÌÓÉÛ¤È¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¯¤ë¤ß¡¢»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦¤ÈÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ââ°÷¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éÌµÀþµ¡¡ÊÌó300¥°¥é¥à¡Ë¤¬Íî¤Á¡¢½÷À¤Î´éÌÌ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¾ÃËÉ¶É¤ÏÆ±ÆüÃæ¤Ë½÷À¤È²ÈÂ²¤Ë¼Õºá¡£º£¤Î¤È¤³¤í»ëÎÏ¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÙËÉ²Ý¤ÎÀÄÌÚ¸¬°ìÏº²ÝÄ¹¤Ï¡Ö»ö¸Î¤ò½ÅÂç¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Åö¶ÉÁ´ÂÎ¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë