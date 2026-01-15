¡Îº´²ì¸©¡ÏSAGAµ×¸÷U15Áª¹Í²ñ¤Î»²²Ã¼ÔÊç½¸¡¡»×¤¤¤ä¤ê°é¤ßÀ¤³¦ÌÜ»Ø¤½¤¦
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Êº´²ì¸©Ä»À´»Ô¡Ë¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸½÷»Ò¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹U15¡Ê15ºÐ°Ê²¼¡Ë¡×¤Ø¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡ÊÁª¹Í²ñ¡Ë»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹U15¤Ï2024Ç¯¡¢¾ÍèÆüËÜÂåÉ½¤ä¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤è¤¦¤È¡¢¡Ö¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡Êç½¸¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¸½¾®³Ø6Ç¯À¸¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î½÷»Ò¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¥¢¥×¥ê¡ÖZoom¡Ê¥º¡¼¥à¡Ë¡×¤Ç¤Î1¼¡Áª¹Í¤Î¸å¡¢¥È¥¹¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Ê¤É´ðËÜ¥¹¥¥ë¤Î¿³ºº¡¢ÂÎÎÏÂ¬Äê¤Î2¼¡Áª¹Í¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡áhttps://forms.gle/e6ZS8TiDn7KEak2s7¡á¤Ë¿½¤·¹þ¤à¡£¶¥µ»·Ð¸³¤ÎÍÌµ¡¢µï½»ÃÏ°è¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡³èÆ°¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬Îý½¬µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÄ»À´»Ô¤Î¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç·î¡¢¿å¡¢¶â¡¢ÅÚ¤Ë¹Ô¤¦¡£»ØÆ³¤ÏSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹U15¤Îµ×ÊÝ»³¾°¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë´ÆÆÄ¡Ê33¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£SV¥ê¡¼¥°¤ÈV¥ê¡¼¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥31¥Á¡¼¥à¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢25Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSV¡ÝV.LEAGUE¡¡U15¡¡CHAMPIONSHIP¡×¤Ç¤Ï4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ»³´ÆÆÄ¤Ï¹â¹»¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¶¯¹ë¡¢ÅìÊ¡²¬¹â¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò1Éô¡Ê¸½SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS¡Ê¸½¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ë¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¡Ö¿´¡Ä¿Í´ÖÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤â¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä½àÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÃç´Ö¤ò»Ù¤¨¡¢»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤â°é¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ä¤ëµ¤¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»²²Ã¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹U15¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡ásprings-academy.honkou@saga-springs.co.jp¡á¤Þ¤Ç¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë