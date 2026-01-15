¡Ú¼ÒÀâ¡ÛÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡¥·¥ã¥È¥ë³°¸òÄêÃå¤ò´¿·Þ
¡¡ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÌäÂê²ò·è¤ä¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤òÏÃ¤·¹ç¤¦½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¼óÇ¾¤¬¸ß¤¤¤Ë±ýÍè¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤ÎÄêÃå¤ò´¿·Þ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Æü´Ú¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤Ï¡Ö¹ñ¸òÀµ¾ï²½°Ê¹ß¤ÇºÇ°¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿´Ø·¸¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤ËºÆ³«¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤ÇÀ¯¸¢¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÅÓÀä¤¨¤º¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯10·î¤Î´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤ËÂ³¤¯²ñÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖG2¡×¤È¸Æ¤ÖÆóÂçÂç¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤À¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ÏÆü´Ú¶¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï5Æü¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤òËÌµþ¤Ë¾·¤¸ü¶ø¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Æü´Ú¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Á¹þ¤à°Õ¿Þ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏÊÆ·³¤Î¹â¹âÅÙËÉ±Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¹ñÆâÇÛÈ÷¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿16Ç¯°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Ï¸·¤·¤¤´Ø·¸¤¬Â³¤¯¡£ÂÐÃæ´Ø·¸²þÁ±¤ò½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤¹¤ë´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢ËÌµþ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¸ÀÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍûÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ãæ¤«¤é´Ö¤òÃÖ¤«¤º¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¼ÂÍø¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Î¾¼óÇ¾¤ÏÃæ¹ñ¤ò¤Ë¤é¤ó¤À·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¸þ¤±¡¢´Ø·¸Éô¶É´Ö¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡·ëÂ«¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÀ®²Ì¤À¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Ê¤É½ÅÍ×Êª»ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Î¶¯²½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¨ÎÏ¤òÁá´ü¤Ë¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î°Ò°µÅª¹ÔÆ°¤äËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤¹¡£ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆîËÌÊÆÂçÎ¦¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡ÖÀ¾È¾µå¡×¤òºÇ½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬¼å¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æü´Ú¼óÇ¾¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢ÆüÊÆ´Ú¤Î°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤ò´Þ¤àÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹ç°Õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½Õ¤ËÍ½Äê¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ËÃíÎÏ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ú¹ñ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë´ÄÂÀÊ¿ÍÎÏ¢·È¶¨Äê¡ÊTPP¡Ë²ÃÌÁ¤â²ñÃÌ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Àï»þÃæ¡¢Ä«Á¯¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤ÎÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åË×»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤·¤¿¡£²ó¼ý¤µ¤ì¤¿°ä¹ü¤ÎDNA·¿´ÕÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤¬¼ê¤ò·È¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÎÉ¹¥¤ÊÆü´Ú´Ø·¸¤Ç¡¢Îò»Ë¤¬Íí¤à²Ð¼ï¤Ï¤Ê¤ª»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼óÇ¾´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤·¡¢¸åÌá¤ê¤·¤Ê¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤À¡£
¡¡¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆàÎÉ¸©¤Ë¤ÏÆü´Ú¸òÎ®¤ÎÂÀ×¤¬»Ä¤ë¡£Îò»Ë¤ò¸Ü¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ëÁÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¤¤¶å½£¤Ç¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£