¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹°éÀ®¤Î¥â¥ì¥Î¡Ö¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¡×¡¡¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÊúÉé
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥â¥ì¥ÎÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤¬14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï174¡£Ç¯Êð¤Ï1500Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡ÆüÊÆ¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æþ¤ê¤òÁª¤ó¤À¡£¡ÖÁá¤¯¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È·èÃÇÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼éÈ÷¤Ê¤Î¤Ç¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»ÙÇÛ²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ1·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£