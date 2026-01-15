£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¡öÊÆÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¡Ê11·î¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡0.2¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.2¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.1¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡3.0¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.8¡ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
·ë²Ì¡¡0.0¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.2¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.3¡ó¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡3.0¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.7¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.9¡ó¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
¡ö¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡0.6%
Í½ÁÛ¡¡0.4%¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡Ê0.0%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡0.5%
Í½ÁÛ¡¡0.4%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡Ê0.4%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¼«Æ°¼Ö½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
¡ö·Ð¾ï¼ý»Ù¡ÊÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡-2264²¯¥É¥ë
Í½ÁÛ¡¡-2400²¯¥É¥ë¡¡Á°²ó¡¡-2492²¯¥É¥ë¡Ê-2513²¯¥É¥ë¤«¤é½¤Àµ¡Ë
¡öÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê12·î¡Ë00:00
·ë²Ì¡¡435Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡428Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡414Ëü·ï¡Ê413Ëü·ï¤«¤é½¤Àµ¡Ë
¡öÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·×¡Ê¥Ð¥ì¥ë¡¦Á°½µÈæ¡Ë0¡§30
¸¶Ìý¡¡+339.1Ëü¡Ê4²¯2245Ëü¡Ë
¥¬¥½¥ê¥ó¡¡¡Ü897.7Ëü¡Ê2²¯5101Ëü¡Ë
Î±½ÐÌý ¡¡-2.9Ëü¡Ê1²¯2924Ëü¡Ë
¡Ê¥¯¥Ã¥·¥ó¥°ÃÏ¶è¡Ë
¸¶Ìý¡¡+74.5Ëü¡Ê2359Ëü¡Ë
¡ö¡Ê¡Ë¤Ïºß¸ËÁíÎÌ
¡ÚÈ¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹¡Û
¡öÊÆÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¡¦·ÐºÑ³èÆ°¤Ï¾®Éý¤«¤é´Ë¤ä¤«¤Ê¥Úー¥¹¤Ç³ÈÂç¡£
¡¦º£¸å¤Î³èÆ°¸«ÄÌ¤·¤Ï¤ä¤ä³Ú´ÑÅª¡£
¡¦¸ÛÍÑ¾õ¶·¤ÏÁ´ÃÏ¶è¤Ç¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡£
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ç¤Î»¦³²¹Ô°Ù¤ÏÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¹ñ¤Ç½è·º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡öÊÆºÇ¹âºÛ
¡¡ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹çË¡À¤ÎÈ½ÃÇ¤òËÜÆü¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ö¥«¥·¥å¥«¥ê¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹Ï¢¶äÁíºÛ
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¹â²á¤®¤ë¤¬¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤Ï£Æ£Ò£Â¤òµ¿¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¦ÊÆ·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¹¥¡£
¡ö¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ
¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ÎÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎ¨Ä¾¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ú¤Äù¤á»ÑÀª¤¬É¬Í×¡£
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î²ÝÂê¤Ï¤Þ¤À¹îÉþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¼å´Þ¤ß¤À¤¬¼åÂÎ²½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ö¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¢ºî¶ÈÉô²ñÀßÃÖ¤ÇÊÆ¹ñ¤È¹ç°Õ
¡¡¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Ï¡¢ËÌ¶Ë·÷¤ÎÅç¤Ç¤¢¤ë¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¹â´±µé¤Îºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥éー¥¹¡¦¥í¥Ã¥±¡¦¥é¥¹¥à¥»¥ó³°Áê¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÎÊÆÅö¶É¼Ô¤È¤Î²ñÃÌ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
