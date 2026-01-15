¤â¤·¡ÖÇÑÈÍÃÖ¸©¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡¡ÆüËÜ¤Î¡È¤¢¤êÆÀ¤¿Ì¤Íè¡É¤òAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ê¸Å»Ô·û¼÷¡Ë
¡¡»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÃæ±û½¸¸¢¹ñ²È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤À¤¬ËëËö¤ÎÆ°Íð¤¬Â³¤¡¢¤â¤·ÇÑÈÍÃÖ¸©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜÎóÅçÆâ¤ËÊ£¿ô¤ÎÆÈÎ©¹ñ²È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢²¤ÊÆÎó¶¯¤Î³Ê¹¥¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃÏ°è¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²¿¤È¤«20À¤µª¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¡¢EU¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜÎóÅç¹ñ²ÈÏ¢¹ç¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¹¾¸Í¤ÏÆÁÀî¸ø¹ñ¤È¤·¤Æ´±Î½¼çÆ³¤Î´ÉÍý¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âçºå¤Ï¾åÊý¾¦¶ÈÏ¢Ë®¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶»ñËÜ¼çµÁ¹ñ²È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥«¥à¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏËÌ²¤¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¹âÊ¡»ã¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òAI¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÎ¤«¤éSF¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¡Öif¡×¤Î»×¹Í¼Â¸³¤À¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¡£¥«¥à¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿Ì±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤æ¤¨¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÂæÆ¬¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥í¥·¥¢¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ê¤ÉÇ§ÃÎÀï¤¬Æü¡¹·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¹ñÌ±¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆÁÀî¸ø¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤ê¡¢»§Ëà¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬ÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£ÆÁÀî¤ä¾åÊý¤Ê¤É¤Ç¤ÏÊóÆ»¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ê¡Ö¾åÊýËüÇî¤Ç¤Î¹©»öÈñÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¡×¤È¤«¡Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÜÊª¤ÎÆÃ¥À¥Í¤ÈÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤ÎÎ®¤·¤¿¥¬¥»¥Í¥¿¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¥«¥à¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏÉ½¸½µ¬À©¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬»ö¼Â¡×¤À¤È·è¤áÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï´í¸±¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¸¢ÎÏ¤ÏÉåÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¼çÂÎ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³Æ»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤Î¹¿¿å¤Ë¥«¥à¥¤»ÔÌ±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÊAI¤Ë¡Ö»ÔÌ±¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¥«¥à¥¤¿·Ê¹¡Ù¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¡£ÆÁÀî¥¿¥¤¥à¥¹¤ÈBBC¤â´Ñ¤Æ¡¢Á´Éô¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¿®¤¸¤ë¡×¡Ö·ã¤·¤¤´¶¾ð¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤Ï¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤«º¾µ½¹¹ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÏÃ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¥µ¥¦¥ÊÆâ¤Ç¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡Ö¼«Í³¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Í³¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÁÀî¤ä»§Ëà¤Ï¹ñ²È¤¬¾ðÊóÅýÀ©¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ê¹ñ¤«¤é¸«¤Æ¡Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¾ðÊó¤Ï½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥«¥à¥¤¤Ç¤ÏÅ¨¹ñ¤ÎÎ®¤¹¾ðÊó¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°¦¹ñ¿´¤â´õÇö¡£¹ñËÉ¤ÏÌ±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¤ÈÌµ¿ÍËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥à¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡£ÂåÂØ¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤µ»½Ñ¤ä¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëIP¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¢¹ñºÝÊ¶Áè¤ÎÃç²ð¼Ô¤È¤·¤Æ´À¤ò¤«¤¯¤Ê¤É¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¦¤½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï²¿¤È¤«Ì¿Ì®¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½¼Â¤ÎÆüËÜ¹ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£2026Ç¯¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¸Å»Ô·û¼÷¡Ê¤Õ¤ë¤¤¤Á¡¦¤Î¤ê¤È¤·¡Ë
1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØSFC¸¦µæ½ê¾åÀÊ½ê°÷¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡Ö°é»Ö¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£¼ã¼Ô¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÅª³Î¤ËÉÁ½Ð¤·¤¿¡ØÀäË¾¤Î¹ñ¤Î¹¬Ê¡¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£Â¾¤ÎÃø½ñ¤Ë¡ØÃ¯¤ÎÌ£Êý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡ØÊ¿À®¤¯¤ó¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ù¡ØÀäÂÐ¤ËºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯1·î15Æü¹æ ·ÇºÜ